Oporto anunció el retiro de Iker Casillas tras sufrir paro cardíaco

¡Se retira! Iker Casillas, considerado ídolo de deporte rey en España, Portugal y el mundo, colgará los guantes y chimpúnes para ocupar una de las plaza administrativas en el Oporto, tal como lo anunció el equipo luso mediante sus canales oficiales

Un infarto de miocardio adelantó el retiro del portero de 38 años y aunque en el anuncio se asegura que es temporal, es poco probable que Iker Casillas se reintegre al equipo en julio del 2020 con 39 años.

Sin embargo, su ausencia en el Oporto no será total ya que le ofrecieron un puesto en el staff técnico del club portugués hasta el verano de la siguiente temporada. Se mantendrá cerca al equipo y será una conexión con la administración del equipo.

“Voy a hacer algo diferente de lo que solía hacer, que era estar en el campo. Intentaré hacer la conexión entre el equipo y el club. El entrenador me habló la temporada pasada cuando ocurrió mi situación y me dijo que quería que me quedara con ellos, cerca de los jugadores, cerca de los jugadores más jóvenes, porque habría muchos cambios. Trataré de hacer lo mejor para ayudar a mis compañeros”, manifestó Casillas.

Como se recuerda, el exportero de Real Madrid y la selección española sufrió un infarto durante los entrenamientos del Oporto, y aunque se evitó una tragedia, el médico del club le recomendó no regresar al fútbol hasta estar totalmente restablecido.