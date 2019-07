Mourinho: “Si invitan a Portugal para jugar la Copa América, Cristiano lo gana antes que Messi”

La Copa América 2019 reflejó en varios partidos una poca afluencia de público, pese a que estuvieron presentes los mejores jugadores del continente. En ese sentido, José Mourinho le hizo un singular pedido a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para levantar la audiencia y competitividad del torneo.

El entrenador portugués, quien en estos momentos se encuentra sin equipo, está al tanto de lo que sucedió en la último Copa América, por lo que sugirió a Conmebol invitar a las grandes potencias de Europa, como por ejemplo la Portugal de Cristiano Ronaldo.

"Si Conmebol quiere aumentar su audiencia y hacer que la Copa América sea competitiva, deberían invitar a los equipos europeos: invitar a España, invitar a Francia, invitar a Portugal”, dijo Mourinho, según Sportskeeda Football en su página oficial de Facebook.

The Special One también tiene conocimiento que Lionel Messi no ha podido ganar la Copa América con la selección argentina, por lo que se atrevió a dar un irónico comentario que ha generado polémica en redes sociales, pues piensa que Cristiano Ronaldo puede ganar ese torneo ante que la Pulga.

“Si invitan a Portugal, Cristiano Ronaldo podría ganar una Copa América antes que Messi", añadió. José Mourinho goza de una buena influencia en fútbol, por lo que no sorprendería que Conmebol tome en cuenta sus palabras.