F1: el choque de Vettel a Verstappen que le costó el GP de Gran Bretaña [VIDEO]

Sebastian Vettel vive una temporada de pesadilla en la Formula 1. El piloto alemán no ha ganado ninguna carrera en todo el año y la desesperación de ver como, fecha a fecha, Lewis Hamilton se aleja de él, lo ha llevado a cometer errores como el que sucedió en el Gran Premio de Gran Bretaña.

Durante la vuelta 38, el representante de Ferrari fue rebasado por Max Verstappen de Red Bull Racing, cuando Vettel intentó retomar su posición golpeó por detrás el vehículo del holandés. Ambos quedaron fuera de la pista y perdieron posiciones. El video de la colisión se encuentra en Youtube.

Verstappen se pudo recuperar y terminó la carrera en quinto puesto. Por su parte, Vettel perdió todas sus opciones de ganar, tuvo que ingresar a boxes para reparar los daños causados y fue penalizado con 10 segundos. El alemán terminó en el puesto 16.

“Fue mi error chocarme con él. Me di cuenta muy pronto, me disculpé, he destrozado mi carrera hoy. Pensé que podía meterme y para entonces era demasiado tarde. Fue mi error chocarme con él. Era más rápido”, señaló Sebastian Vettel al finalizar la competencia.

Lewis Hamilton se quedó con la carrera en su tierra y ahora lidera la clasificación general de pilotos con 223 puntos. En segundo lugar quedó Valtteri Bottas, compañero de Hamilton en Mercedes y el tercer puesto fue para Charles Leclerc de Ferrari.