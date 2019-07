Germán Denis envió sentido mensaje a DT que sufre grave enfermedad [FOTO]

Germán Denis llegó a Universitario de Deportes a mitad de la temporada pasada con el cartel de haber sido un goleador de jerarquía en Europa. El atacante argentino jugó casi ocho años consecutivos al máximo nivel en la Serie A de Italia con las camisetas del Napoli, Udinese y Atalanta donde deleitó a los hinchas con sus goles y también fue un dolor de cabeza para los rivales.

Precisamente, el entrenador serbio Sinisa Mihajlovic quien ha dirigido toda su carrera en Italia, fue uno de los DT que sufrió los tantos del ‘Tanque’ cuando lo enfrentó. Pero, el actual estratega vive uno de los momentos más difíciles de su vida al anunciar que tiene leucemia. Tras conocer la enfermedad, Denis aprovechó sus redes sociales para enviarle un sentido mensaje de aliento.

“También ganarás este juego, no tengo ninguna duda, siempre has sido un gladiador. Fuerza señor”, escribió máximo artillero de Universitario. Mihajlovic, exjugador de Sampdoria, Roma, Inter y Lazio, comunicó que tras algunos exámenes se le diagnosticó una “leucemia en forma aguda y agresiva, pero que se puede afrontar”.

"He estado encerrado dos días en casa a reflexionar. He llorado, también con mis jugadores. Pero ahora solo quiero ir el martes al hospital y antes inicio, antes acabo", dijo Mihajlovic quien explicó el motivo por el cual no acudió a la localidad alpina de Castelrotto, lugar de concentración del Bologna.

El técnico serbio consiguió la permanencia del Blogna en la Serie A y el director deportivo del club, Walter Sabatini, anunció que permanecerá hasta final del contrato y que seguirá siendo el entrenador. “Estaremos a su lado. El se queda en el banquillo. Va a derrotar a la enfermedad”, agregó.