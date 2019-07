¿Rechazado? Messi pidió el fichaje de crack mundial y Barcelona lo descartó

El Barcelona comenzó este domingo la pretemporada 2019-2020, con las incorporaciones del portero brasileño Neto, el mediocampista holandés Frenkie de Jong y el delantero francés Antoine Griezmann, el último en incorporarse a la disciplina azulgrana, pero sin los internacionales que jugaron la Copa América 2019, entre ellos Lionel Messi, que sigue de vacaciones hasta principios de agosto.

Precisamente, la estrella culé quien se encuentra con su familia en El Caribe está al tanto de la lista de jugadores que tiene el club para reforzar el plantel para la nueva temporada. Es por eso que, el capitán recomendó a la directiva que contrataran al brasileño Dani Alves, reciente campeón de la Copa América, quien acaba de quedar libre tras jugar dos temporadas en el PSG.

PUEDES VER Club europeo estaría dispuesto a pagar millonaria cifra por fichaje de André Carrillo

El lateral derecho conoce a la perfección la filosofía del Barcelona pues militó durante ocho años y ganó varios títulos. Además, no gastarían en su pase porque llegaría como futbolista libre. Sin embargo, el presidente Josep Bartomeu rechazó la petición de Lionel Messi que ha quedado muy molesto.

Según el medio español ‘Don Balón’, “la razón principal de que la dirigencia haya dado un paso atrás se debe a la forma en como el brasileño salió de la institución, todavía no perdonan sus dardos al club”.

PUEDES VER Revive el primer día de Griezmann como jugador del FC Barcelona

“Me gusta que me quieran, y si no me quieren, me voy. Irme gratis del Barcelona fue una h***** con clase. Yo entré en juego y firmé una renovación con cláusula libre. Los que hoy dirigen el Barcelona no tienen ni idea de cómo tratar a sus futbolistas”, dijo Alves en una entrevista.