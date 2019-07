Camila Figueroa sobre Lima 2019: “Sé que voy a estar en el podio”

Por: Milagros Crisanto

A sus 21 años muestra un temple como pocas mujeres de su edad. Dejó su natal Moquegua muy joven para emprender el reto de llegar a Lima y tocar el éxito. La judoca Camila Figueroa sabe que el sacrificio vale la pena. Y es que su mayor alegría y objetivo es ser un ejemplo para sus hermanitos.

“A mí no me gustaba el judo, me parecía muy rudo. Todo empezó por mi primer entrenador de Educación Física. Poco a poco le agarré el gusto hasta que ingresé a la selección”. Así ingresó Camila al mundo del deporte, donde su carácter la ayudó a no tirar la toalla.

“Me llamaron a la selección no por ganar el nacional sino por condiciones. Fue difícil adaptarme, pensaba dejarlo. Lo que entrenaba en Moquegua en comparación con Lima era totalmente diferente. Tuve que aprender acá en Lima a la mala”, cuenta entre risas, pues su lucha por ser cada día mejor hoy la lleva a tener el orgullo de representar al país en los XVIII Juegos Panamericanos.

“Representar a tu país te pone en un lugar diferente a los demás. Se siente bien sobre todo cuando subes al podio y cantas tu himno. Es una sensación que no tiene palabras, sientes que todo lo que haces vale la pena”. Pero ¿qué ha dejado de hacer por el deporte?.

“El sacrificio que hago es el estar lejos de mi familia, de mis hermanos. Soy la mayor y muchas veces me han reclamado por qué me he ido. Eso es lo que más me duele, siempre les digo que todo lo hago por ellos. Tal vez como son pequeños piensan que los he dejado, pero considero que más adelante van a entender las cosas”.

Lima 2019 será la vitrina ideal para que el Perú conozca un poco más del judo nacional y de Camila, cuyo mayor logro en este deporte la llevó subir al podio. “Haber quedado segunda en el Panamericano del año pasado. Me sentí contenta porque di todo y no estuve lejos de obtener la de oro”.

Figueroa es parte del grupo de deportistas Top Perú del Instituto Peruano del Deporte. “El ser Top es una gran responsabilidad. Siento más presión porque están los mejores y son los que siempre ganan, me he metido en la cabeza eso. Sé que voy a estar en el podio en los Juegos Panamericanos Lima 2019”.

Hoy nuestra compatriota se prepara para los Panamericanos, pero también tiene otro sueño. “Vengo enseñando tres años en mi academia de judo y me gusta transmitir lo que sé. Disfruto estar con mis alumnos. Pero también quiero tener una cadena de pastelerías. Voy a estudiar gastronomía, me gusta la cocina”.