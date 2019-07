Leao Butrón respaldó a Claudio Pizarro: “Muchos lo odian por envidia” [VIDEO]

Claudio Pizarro es uno de los grandes embajadores del fútbol peruano en el mundo. El delantero del Werder Bremen, quien en su momento fue el máximo goleador de la Bundesliga, sigue vigente a sus 41 años y muchos hinchas lo pedían de regreso a la selección peruana para el Mundial Rusia 2018 y Copa América 2019.

Sin embargo, Ricardo Gareca decidió no convocarlo a ninguno de los dos campeonatos porque se autoexcluyó de la Blanquirroja y el Bombardero de los Andes criticó al DT argentino. Además, un sector de los fanáticos no querían verlo nuevamente en la selección porque no contribuyó en su momento como capitán ni goleador.

Leao Butrón, arquero de Alianza Lima y que integró la selección peruana en las Copa Américas 1997, 1999, 2004, 2007 y 2011 y de las eliminatorias al Mundial 2006, 2010 y 2018, compartió vestuarios con Pizarro en el “equipo de todos” y salió a defenderlo de todos sus críticos.

“Muchos odian a Claudio Pizarro por envidia, ya quisieran tener la mitad de vida de lo que él tiene. No lo digo por lo económico, sino por los logros deportivos que ha conseguido. Es un tipo correcto, pero parece que acá no encaja y le dan con palo por eso", dijo Butrón en declaraciones a TV Perú.

“Si tú vas a Europa, por lo menos a Alemania, y preguntas por Perú, te van a responder Claudio Pizarro y eso es porque algo bueno hizo. El que no acepte eso es porque está lleno de odio. Él estuvo un tiempo en la selección peruana donde las cosas no iban bien y, como parte del grupo, le cayó responsabilidad. Sin embargo, ¿creen que en su mejor momento con esta selección no respondería?”, concluyó.

Claudio Pizarro se ubica en el quinto puesto de la lista de goleadores de la selección peruana con 20 tantos en 85 partidos.