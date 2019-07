Sampaoli salió en defensa de Christian Cueva tras ‘ola’ de críticas que recibe [VIDEO]

Christian Cueva, tras salir subcampeón de la Copa América 2019, ha sido el protagonista de polémicas portadas en diversos medios de comunicación por temas extrafutbolísticos. Sin embargo, el técnico del Santos FC, Jorge Sampaoli, afirmó que ayudará a potenciarlo nuevamente.

El popular Aladino, en los próximos días, tendrá que volver a los entrenamientos del mencionado club brasileño, donde aún no ha tenido la oportunidad de brillar y ser un titular indiscutible. Esto ha generado una gran molestia en los hinchas del Peixe, ya que su ilusión se convirtió en una decepción.

En conferencia de prensa, el argentino Jorge Sampaoli salió en defensa de Christian Cueva tras la ‘ola’ de críticas que recibe. No obstante, el exentrenador de la selección argentina reveló que el volante de 27 años aún no se ha adaptado al estilo de juego del Santos FC.

“Christian Cueva es un jugador que le ha costado la adaptación a la forma de jugar. Entonces la responsabilidad es del jugador que no se adapta o del entrenador que no logra que el jugador se adapte", empezó diciendo el estratega de 59 años.

"Todo lleva un tiempo. Pero como en el fútbol no hay tiempo el reclamo es que ya no sirve y no es así. Él es un jugador de la selección peruana que nosotros tenemos que seguir trabajando rápido al equipo y nos aporte”, agregó Jorge Sampaoli, confirmando que ayudará al mediocampista peruano para que recobre su nivel.

DATO: El comando técnico del Santos FC le dio 10 días de descanso a Christian Cueva por haber llegado a la final de la Copa América 2019. El futbolista peruano podría volver a ponerse la camiseta del Alvinegro en la jornada 11 del Brasileirao ante Botafogo.