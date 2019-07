Ricardo Gareca: “Lo ideal es que reine un clima bueno en la selección”

Por: Gustavo Peralta

El técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, habló sobre la participación de la Bicolor tras la Copa América 2019. Sin embargo, fue imposible no preguntarle sobre el reciente incidente que protagonizó Christian Cueva, quien aparece miccionando en el estacionamiento del aeropuerto Jorge Chávez.

“No estoy al tanto de eso. En estos momentos, si usted me pregunta estoy alejado un poco de todo lo que tenga que ver con las noticias. Estoy enfocado en otros temas, como la planificación, hablar con empresarios, representantes, el comienzo de las ligas. Planificando otras cosas. Pero lógicamente, si han sucedido estos acontecimientos tendría que ver cuáles son”, fueron las primeras palabras del ‘Tigre’, quien no ocultó su sorpresa por lo sucedido.

“Lo ideal sería que reine un clima bueno en la selección. Si esto es así como usted me dice, y salen las noticias, tendré que ver. Como vuelvo a reiterar, lo ideal sería que la selección se cargue de cosas mejores, de imágenes mejores y bueno vamos a ver bien lo que sucedió. Me interesa por supuesto y ojalá que esto no tenga la repercusión que tiene que tener. Veremos bien lo que pasó”, acotó.

El técnico de la Bicolor también dejó en claro cuál es el próximo objetivo de su equipo.

“Ahora el gran objetivo en la cabeza es tratar de estar en un nuevo mundial. Yo creo que esta selección aún no llega a su techo. Estamos convencidos de que aún no llegamos al máximo nivel, creemos que podemos dar más. Luego del Mundial nos costó algunas cosas, el Perú tuvo cambios circunstanciales, vivió momentos muy difíciles. Entonces recién nos estamos volviendo a acomodar”.

El ‘Tigre’ también aprovechó el momento para dejar en claro que nunca tuvo un problema con André Carrillo, pues se especuló una indisciplina del jugador y que esto lo habría llevado a la banca. “Él estaba un tiempo lesionado, le costó volver. Luego entendimos que era el momento indicado de que vuelva, mientras tanto creímos que era necesario la inclusión de otro muchacho. Nunca hubo una mala actitud, nunca. Es muy difícil que se vea eso. La convivencia es muy buena en el grupo”.