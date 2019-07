Juegos Panamericanos Lima 2019: Hacia lo más alto del podio

Por: Jostein Canales

Hugo del Castillo se ha convertido en uno de los principales referentes del taekwondo peruano. El joven deportista, de tan solo 22 años, organiza sus días entre sus clases de medicina, sus entrenamientos y el estar a cargo de tres chicas preseleccionadas nacionales que ya están empezando a coleccionar preseas. El subcampeón mundial en el 2014, que suma siete medallas en lo que va del año, conversó con La República y se mostró optimista en conseguir la gloria para seguir dándole alegrías al Perú en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

¿Cómo y desde cuándo nació tu gusto por practicar el taekwondo?

Yo comencé a entrenar en el año 2007 cuando tenía 10 años. Me gustó el arte marcial porque sentía que tenía una mística, además de que te inculca valores, disciplina, y era una actividad física que permitía desarrollar las capacidades de elasticidad, potencia y fuerza.

¿Qué es lo que más te gustó de este deporte?

La modalidad del poomsae, que es una batalla simulada en la cual tienes que presentar agilidad, explosión, precisión de la técnica y una parte artística. Me gusta bastante la exactitud y el poder transmitir al público energía, emoción y agresividad al mismo tiempo. En esta rama me va mucho mejor que en el combate.

Sabemos que integras el Top Perú del IPD y que recibes apoyo, pero ¿es suficiente?

Es un incentivo bastante bueno y sí me alcanza, ya que al pertenecer a este grupo te subvencionan los pasajes, las concentraciones y también hay un incentivo adicional que es del 40%. La verdad que me es muy útil y, además, también con la ayuda de los auspiciadores, puedo rendir a mi 100% con todas las herramientas que me den para competir.

Deportivamente hablando, ¿cómo va tu desempeño hasta el momento de cara a los Juegos Panamericanos 2019?

En este año he participado en tres campeonatos. El primero fue en el US Open de Las Vegas, donde obtuve el primer lugar en la categoría individual. Una semana después de ese torneo hubo otro en República Dominicana, donde obtuve la medalla de plata en individual y medalla de oro en parejas. Finalmente, en el más reciente que fue en Estados Unidos, también gané la medalla de oro. Mi característica es hacer el poomsae de manera ágil, pero pese a no ser muy técnico lo compenso con otras maniobras.

¿Cuántas medallas has ganado practicando este deporte?

En lo que voy del año he ganado tres medallas de oro, tres de plata y una de bronce. Considero que llego a los Juegos Panamericanos en las mejores condiciones, pero igual tengo el tiempo de afinar algunos detalles para salir victorioso. Vengo entrenando más de un año y medio totalmente concentrado.

¿Cuáles son tus objetivos a corto y largo plazo?

Debido a que mi modalidad no es olímpica, lo máximo que puedo aspirar es a los Juegos Panamericanos, donde mi objetivo principal es ganar el oro en las categorías de individual y en equipo freestyle junto a otros referentes del taekwondo.

¿Quién será el rival a vencer en Lima 2019?

Siempre los rivales más complicados en el poomsae, a nivel panamericano, son México y Estados Unidos. Sin embargo, en mi rama individual puedo llegar a ganar la medalla de oro, ya que, si bien mis adversarios son muy buenos, siento que estoy en la capacidad de vencerlos.

Como referente del taekwondo peruano, ¿qué mensaje les das a aquellos jóvenes que anhelan conseguir los logros que estás obteniendo?

Esto es un camino muy largo. De la noche a la mañana no se pueden conseguir resultados. Mi característica deportiva es ser bien disciplinado y entrenar extra por mi cuenta. Para la gente que quiere lograr algo en el taekwondo, o en cualquier deporte, es jamás dejar de perseguir sus sueños y siempre esforzarse en los entrenamientos al 1.000% y no al 100%.