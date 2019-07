Reconocido medio brasileño informó sobre el polémico video de Christian Cueva [VIDEO]

Christian Cueva es noticia en los últimos días y no por su excelente presentación en la Copa América 2019 de la mano de la selección peruana. El mediocampista fue captado miccionando en la vía pública en supuesto estado de ebriedad tras la fiesta de cumpleaños de Carlos Zambrano.

Esta noticia llegó hasta Brasil, país en el que milita Christian Cueva. El reconocido medio Globo Esporte, mediante su web, publicó una nota en la que informan todos los acontecimientos en los que se vio involucrado el jugador de la selección peruana tras la Copa América 2019.

“Cueva se divierte en una fiesta en Perú y se le ve orinar en la calle”, señala el titular de la nota que publicó el portal Globo Esporte. Asimismo, el informe cita las últimas declaraciones que brindó Jorge Sampaoli, entrenador del popular ‘Aladino’.

“Cueva es un jugador que tuvo dificultades para adaptarse a la forma de jugar. La responsabilidad es del jugador que no se adapta o del entrenador que no puede adaptar al jugador. Todo llega con el tiempo, pero como en el fútbol no hay tiempo, dicen que Cueva no es bueno. No es así. Cueva es un jugador del equipo peruano, que tenemos que seguir trabajando para que se adapte a Santos”, señaló el DT de Christian Cueva.

La nota del medio brasileño en mención señala que el integrante de la selección peruana se divirtió a lo grande en la fiesta de Carlos Zambrano. “En los videos, Cueva canta, baila, llama a los invitados para que lo acompañen en sus pasos e incluso fue captado orinando después del evento”, agrega Globo Esporte.

Cabe mencionar que Christian Cueva se encuentra en Lima porque el cuerpo técnico del Santos le dio diez de vacaciones. El mediocampista de la selección peruana debe incorporarse a los entrenamientos de su equipo el próximo 17 de julio.