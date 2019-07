Gareca se pronunció sobre el video donde Christian Cueva aparece ebrio en una fiesta

El director técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, habló en una rueda de prensa sobre los pormenores de la participación de la selección peruana durante su exitosa participación en la Copa América Brasil 2019.

Sin embargo, el Tigre también fue consultado sobre los polémicos videos que tienen como protagonista a Christian Cueva, quien recientemente fue captado orinando en el estacionamiento del aeropuerto Jorge Chávez en un claro estado de ebriedad.

Ricardo Gareca afirmó que no está al tanto de las noticias que pasan en el Perú, por lo que no ha tenido la oportunidad de ver lo que hizo Christian Cueva. No obstante, resaltó que de comprobar esas imágenes, tomará una decisión para existe un buen clima en la selección peruana.

“No estoy al tanto mucho de todo lo que hacen (...) En estos momentos, si me pregunta, estoy alejado de todo lo que tenga que ver con las noticias. Estoy enfocado con lo que tiene que ver con la planificación, hablar con representantes, el comienzo de las ligas. Si han sucedido acontecimientos, tendría que ver cuáles son. Lo ideal sería que reine un clima bueno en la selección peruana”, precisó el DT argentino en una entrevista con el diario Líbero.

“Si esto es así como me dicen, y como empiece a salir en las noticias, tendré que ver. Como vuelvo a reiterar, lo ideal sería que la selección peruana muestre cosas mejores. Vamos a ver qué es lo que sucedió. Me interesa y ojalá que esto no tenga la repercusión que tenga que tener. Debemos saber qué es lo que pasó”, sentenció Ricardo Gareca.

Entrevista completa a Ricardo Gareca post Copa América 2019

Christian Cueva sigue en Lima

Recordemos que Christian Cueva llegó a Lima con varios de sus compañeros tras conseguir la medalla de plata en la Copa América 2019. El popular Aladino aprovecha de la licencia que le dio el Santos FC para pasarla con sus amigos y familiares antes de volver a los entrenamientos con el mencionado club brasileño.