La grave acusación que hizo Paulo Dybala sobre Jorge Sampaoli mientras estaban en la selección argentina [VIDEO]

A pesar que la baja competitividad de la selección argentina en sus últimas competencias es periódico del ayer, la atención no deja de estar fijada en el plantel albiceleste, menos aún cuando uno de sus integrantes hizo una revelación que deja mal parado a Jorge Sampaoli, quien tuvo las riendas del equipo cuando buscaban la Copa del Mundo el 2018.

Paulo Dybala encendió la pradera al asegurar la poca simpatía que el estratega argentino tuvo con sus pupilos mientras competían en el Mundial Rusia 2018 en junio - julio del año pasado.

“Hablé con Sampaoli cuando vino a Torino antes de Rusia, como lo hizo con otros jugadores. Tuve esa charla ahí, pero en el Mundial no tuve más comunicación. Nunca se acercó, nunca me dijo nada. No hablé más con él”, expresó el jugador de Juventus a Fox Sports.

Además, el delantero de 25 años reveló que Jorge Sampaoli ni siquiera lo saludaba cuando se encontraban en los pasillos de la concentración de la selección argentina. “Yo hablé antes de ir al Mundial, pero desde el día que llegué a la concentración hasta que nos volvimos no tuve nada de comunicación. Creo, no me saludaba”, enfatizó Paulo Dybala.

“Es raro, convives en un complejo como el de Rusia, compartes el tiempo, te cruzas muchas veces... Es raro que el entrenador no salude a un jugador, que no le pregunte cómo está, como se siente. Fue la primera vez que me pasaba. Y bueno, fue así”, agregó.

Paulo Dybala explicó las razones por las que decidió no acercarse al actual DT de Santos, dejando en claro que la relación se mantuvo tensa de inicio a fin en la competencia mundial.

“No quise acercarme. Después las cosas no empezaron a salir. Tampoco era fácil para él. Yo no me acerqué y no sé si hubiera estado bien acercarme. Creo que había distancia. Imaginé que podía haber pasado algo conmigo, tal vez las declaraciones previas. Todo terminó igual y me volví a casa”, sostuvo.

Asimismo, hizo la comparación con el actual estratega de la selección argentina, Lionel Scaloni, con quien lleva un vínculo cordial. “Conversamos antes de la Copa América. Me dijo que quería que jugara de 9 y fue lo que se trabajó durante la previa del torneo”, sentenció.

"SAMPAOLI NI ME SALUDABA EN RUSIA"#FOXRadio | Paulo Dybala fue duro con el ex entrenador de la Selección y manifestó que "jamás habló conmigo en el Mundial". pic.twitter.com/lomRCYLDJR — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 11 de julio de 2019