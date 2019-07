Gonzalo Núñez menosprecia a Paolo Guerrero pese al éxito en la Copa América [VIDEO]

Paolo Guerrero, gracias a sus goles, fue elegido como el delantero del once ideal de la Copa América 2019. Esta grata noticia alegró a sus seguidores; sin embargo, el presentador Gonzalo Núñez no estuvo de acuerdo con la elección y criticó al capitán de la selección peruana.

Gonzalo Núñez minimizó a Paolo Guerrero durante la emisión del programa Exitosa Deportes. Todo inició cuando su colega Elejalder Godos mencionó que el líder de la selección peruana era el mejor 9 y que estaba “encendido”.

Al escuchar estas declaraciones, Gonzalo Núñez replicó: “Encendido qué, un gol de penal y dos goles. No exageres hermano. Paolo Guerrero muy bien en el Inter, pero en la selección ahí no más. ¿Qué va a pasar? (si me está escuchando), se molesta y me botan de la radio o qué.

Además, el presentador manifestó que Paolo Guerrero no fue el mejor jugador de la selección peruana y destacó al defensa Carlos Zambrano.

“¿Qué partidazo se tiró Paolo Guerrero? La Copa América ha sido buena, normal, no ha sido el mejor jugador del Perú. Para mí fue Zambrano”, dijo Gonzalo Núñez.

Por último, el conductor de Exitosa Deportes comparó a Paolo Guerrero y Luis Suárez. “¿Por qué no juega en el primer mundo? ¿Por qué no se lo llevan al Barcelona o al Real Madrid si es tan bueno? Ah, por edad. Suárez es mejor que Guerrero. Uno vale 160 millones y el otro vale 6 millones. No vas a comparar a Cavani con Guerrero. En la (Copa América) del 2011, 2015, fue mejor. Lo pintan como si fuera Suárez, Cavani o Neymar”, finalizó.