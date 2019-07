El regreso del Rey León

Enérgico. Carlos Zambrano hizo un balance de la Copa América y aclaró los rumores sobre las razones que lo dejaron fuera de la selección nacional. “Nunca le falté el respeto a mi selección”, señaló.

La ausencia de Carlos Zambrano en la selección, que se prolongó por casi tres años, se terminaba en esta Copa América en un mar de dudas por sus últimos antecedentes. Sería aquel león temperamental de antaño o el bastión de experiencia que necesitaba Gareca en su zaga central. La respuesta sorprendió a todos de la manera más grata posible. Sin dejar de lado su agresividad en los anticipos y su fuerza característica en cada entrada, Zambrano demostró un temple de acero y una tranquilidad absoluta al momento de encarar situaciones que en otro tiempo lo hubiesen tenido viendo cartulinas de distintos colores.

El ‘León’ mostró que ha madurado, ha aprendido a medir su ímpetu y a rugir solo cuando la ocasión lo amerite. Sin embargo, ya conseguida la medalla de plata, habló, dejó sacar todo lo que tenía dentro de sí y que guardó para no perturbar una campaña que conservaremos por siempre en nuestra memoria.

“Yo tengo en claro lo que hice y ustedes también. Me sepultaron en algún momento y me dolió mucho, porque daba todo por mi país. Me crucificaron y las cosas no cambian, porque sucedió lo mismo con Pedro Gallese. Por un error no pueden hacer eso con los jugadores. Al final logramos darle alegría a nuestro país, pero la gente se guía mucho por la prensa”, aseguró.

El defensa, que aún pertenece al Dinamo de Kiev, aprovechó su encuentro con los medios para aclarar un rumor que generó años de críticas en su contra y se especuló era la principal razón por la que estuvo marginado de la selección peruana por mucho tiempo.

“Siempre hablan que Zambrano deja a la selección con un jugador menos. No sé a qué se refieren, porque solo tengo dos expulsiones en partidos oficiales. No entiendo la ignorancia de la gente. Quiero aclarar que nunca le falté el respeto a mis compañeros. La amonestación contra Venezuela (eliminatorias), que muchos dijeron fue a propósito, solo puedo decir que no fue así. Tampoco abandoné la concentración, tenía que ir a mi club al no poder jugar”, enfatizó.

Despertó el león dormido

La redención estaba en el sendero de Zambrano, solo tenía que volver al sitio que nunca debió dejar y mostrar las cualidades que hoy lo colocan como titular indiscutible en un equipo que quiere seguir haciendo historia. En ese sentido, el ‘León’ admite que cometió errores, pero que, en esencia, sigue siendo el mismo jugador.

“Sinceramente, yo sigo siendo el mismo, creo que la prensa me hizo una imagen distinta. Con el transcurso de los años, uno trata de no cometer los mismos errores de antes. Simplemente tratar de aportar, no ser una carga más al equipo. Gracias a Dios pude hacer una buena Copa América, apoyé mucho al equipo y estuvimos bien, pero lamentablemente no logramos el objetivo que era campeonar”, admitió.

El ‘León’ despertó y encontró una manada que había hallado un camino sin él, pero que a la vez lo necesitaba. El grupo lo recibió con los brazos abiertos y esa unión fue clave para llegar a una final luego de 44 años.

“Por más que se tocaron temas negativos que siempre intentó desunir al grupo, cada partido demostramos que somos muy unidos y que pase lo que pase, resultados positivos o negativos, siempre vamos a estar juntos. Los que nos comemos las críticas somos nosotros. Por más que el pueblo quiera resultados dentro del grupo estábamos muy unidos y seguiremos así”, admitió.

A sus 29 años, el futuro de del ‘Kaiser’ se vislumbra de manera más optimista que hace algunos meses. Luego de su salida del Eintracht Frankfurt, donde se consolidó como un defensa de categoría, Zambrano pasó por el Rubin Kazán de Rusia, el PAOK Salónica de Grecia y el Dinamo Kiev. Las lesiones y la inactividad fueron moneda común en su carrera hasta que llegó al Basel, donde logró la Copa Suiza. Ahora debe volver a Ucrania, pero ilusionado en que todo va a ir bien.

“Estoy contento de defender a la selección peruana. Me dijeron que debía ganar continuidad para volver. Ahora eso es una realidad y volví, haciendo una buena Copa América. Pertenezco al Dynamo Kiev de Ucrania, ya terminó mi préstamo con Basilea”, finalizó dejando en claro su futuro. ❖