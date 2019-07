FBC Melgar: Amoroso se adapta [VIDEO]

Alexis Choque

El flamante refuerzo del Melgar, Joel Amoroso, cumplió su segundo día de entrenamiento. El argentino dio sus primeras declaraciones tras su arribo al equipo rojinegro.

“Soy muy intenso en el juego. Soy rápido, me gusta llegar al gol y asistir a mis compañeros”, así se describió el mediocampista argentino de 31 años.

Amoroso contó cómo se viene acoplando al equipo mistiano: “Es mi segundo día de entrenamiento. Me está costando la adaptación al clima. Yo vengo del frío. En una semana, ya debo estar bien acomodado”.

Un viejo amigo

El gaucho confirmó que su llegada al Melgar fue por pedido del entrenador Diego Osella, quien antes ya lo había dirigido en dos equipos.

“Cuando (Diego Osella) me llamó, no dudé ni un segundo en venir. Tuve dos procesos con él y el cuerpo técnico en Olimpo y Newell´s Old Boys”, contó.

Amoroso habló de la buena relación que tiene con Osella y lo que ha logrado obtener de la mano con él. “Hicimos una gran campaña con Olimpo, casi clasificamos a una Copa Sudamericana con un equipo de presupuesto bajo. Luego, él me llevó a Rosario para jugar en Newell´s”, contó.

El delantero elogió también al club: “En los últimos años, Melgar ha sido reconocido. Es un privilegio que me llamen”.