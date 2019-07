Alianza Lima: así fue la presentación de Adrián Balboa en el club íntimo [VIDEO]

Ya es un ‘blanquiazul’ más. Adrián Balboa, delantero uruguayo de 25 años, vistió por primera vez la camiseta de Alianza Lima en conferencia de prensa junto al técnico Pablo Bengoechea. El atacante aseguró que no necesitó referencias para decidir si firmaba o no por el cuadro ‘íntimo’.

“Cuando me llamaron de Alianza Lima fue un honor porque estaba en un equipo no tan grande. Lo primero que hice tras cortar es decirle a mi representante que tenía que venir acá, los compañeros y la gente me ha recibido muy bien. No pedí referencias porque sabía que es un club muy serio y hace varios años viene trabajando de buena manera”, dijo el jugador.

Adrián Balboa firmó por un año con Alianza Lima y llevará la camiseta número 9 que antes vistió Mauricio Affonso. Sobre las comparaciones con su compatriota manifestó que son futbolistas con cualidades diferentes.

“Considero que no tengo las mismas características de Mauricio porque él es un jugador más de área, en cambio yo soy más un jugador que se mueve por todo el frente de ataque y busca más los espacios y las espaldas de los defensores”, puntualizó.

Pablo Bengoechea señaló que un delantero más podría ser fichado por el club, aunque no quiso dar detalles sobre el nombre de ese nuevo atacante.