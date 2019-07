Wimbledon 2019: tenista apelará multa que le impusieron por ‘jugar mal’ en el Grand Slam

El caso del australiano Bernard Tomic continúa. El tenista fue eliminado en apenas 58 minutos en la primera ronda de Wimbledon y por ello recibió una multa de 45.000 libras (56.600 dólares), el equivalente a sus ganancias por participar en el torneo, anunciaron el pasado jueves los organizadores.

Tomic está ubicado en el puesto 96 del ranking ATP. Su derrota frente al francés Jo-Wilfried Tsonga (6-2, 6-1, 6-4) fue el partido más corto de las quince últimas ediciones del torneo desde 2004.

PUEDES VER Andy Murray no aguantó las lágrimas al anunciar su retiro del tenis [VIDEO]

“Según la opinión del árbitro, la actuación de Bernard Tomic en su partido de primera ronda no estuvo a la altura del nivel profesional esperado. En consecuencia, una multa de 45.000 libras le ha sido impuesta, que será deducida de su premio por participación”, se lee en un comunicado de Wimbledon.

Comunicado del torneo

El australiano anunció que tomará algunas medidas legales, repitiendo que no pudo jugar en un nivel superior después de una semana agotadora, señalando que Tsonga no perdió tiempo entre los puntos y que el partido no pudo durar más.

PUEDES VER La curiosa partida de fútbol tenis entre Tsonga y Paire durante el ATP 500

“Volé desde Turquía después de perder en los cuartos de final, jugando algunos partidos allí en 40 grados de calor y quedándome un poco mal el fin de semana”, dijo Tomic. Además señaló que “En Wimbledon, tuve que competir con uno de los mejores jugadores en césped, perdiendo 6-2, 6-1, 6-4”.