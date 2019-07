Camila Valle: Remando hacia el triunfo

Por: José Balta García

Camila Valle fue la primera mujer en remo en clasificar a unos Juegos Olímpicos representando al Perú. Participó en Río 2016 y quedó en el lugar 31, lo que ha hecho que constantemente busque superarse. Ahora tiene los Panamericanos Lima 2019 como nuevo reto y apunta a lo más alto, a estar en el podio.

“Para mí es una responsabilidad también porque debo de cumplir con expectativas, pero, más que nada, es un orgullo porque yo me esforcé mucho para lograrlo. Río me dejó mucho aprendizaje, me dejó una sensación de que se puede lograr todo lo que uno quiere”, señala Camila, que tiene un rígido entrenamiento en la recta final para Lima 2019 y que valora siempre a su familia en este trayecto.

“El apoyo más importante al empezar el remo es tu familia. En el remo a veces necesitas moverte de aquí para allá, llegar a las 4:00 a.m. (entrenamiento), necesitas alimentación especial o que te lleven la ropa. Y eso es lo que la familia te impulsa a empezar a remar”, cuenta la remera de 24 años que llegó a este apasionante deporte por su padre. “Fue justo cumpliendo 14 años. Mi papá es remero y un día venimos a La Punta (Callao) y me contó que remó durante muchos años y que en realidad era bueno. Todas las personas con las que nos encontramos lo saludaban, lo abrazaban y entonces yo dije: ‘yo también quiero hacer esto, por lo menos, quiero probarlo’. Al principio me pareció bastante difícil, pero me adapté rápido”.

Precisamente, Camila contaba que el rigor y la fraternidad de la disciplina fue lo que más la atrajo. “Lo difícil que es, lo duro que se te hace entrenar porque es bastante sacrificio y, bueno, superar bastante dolor, justamente eso me atrajo. Me encanta la relación que se forma con tus compañeros. No es lo mismo como en el vóley, fútbol, en el remo los amigos no son amigos, son como familia”.

Para ser un buen remero se necesita mucha dedicación, disciplina y mucha garra, según la fórmula secreta de Camila, que forma parte del Team de deportistas de Protein Snack Perú. “Se necesita mucha disciplina. Tienes que ser remero cuando remas, remero en tu casa, remero en la calle”.

En relación a la problemática entre la Federación y las subvenciones que les tienen que dar, Camila señaló que “son cosas políticas, yo no puedo meter la mano en eso. Pero soy de las personas que tienen mucha esperanza en que se va solucionar. No puede ser posible que dos entidades públicas (con el IPD) que apoyen al Perú estén peleadas. Tienen que buscar la manera de conciliar. Sería otra cosa tener todo lo que nos toca a la mano”.

Camila, antes de entrar al mar, ve en el horizonte una medalla para Perú. “Yo estoy totalmente mentalizada en entrar al podio. Estoy segura que desde la primera remada voy a dar absolutamente todo. Si me muero, no me importa, que me recojan, pero daré todo. Ser local es una motivación extra. Si ya tienes tanta responsabilidad por representar al Perú, también por ser local. Para mí representar al Perú es una cosa de locos”, dice emocionada.