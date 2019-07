Dani Alves se hartó y respondió a Lionel Messi: “Hay una falta de respeto a Brasil” [VIDEO]

Después de dos días de la consagración de la selección de Brasil con su noveno título en la Copa América 2019, el capitán de la ‘Canarinha’, Dani Alves salió al frente para responder y criticar a Lionel Messi por sus polémicas declaraciones luego de que el seleccionado argentino quedara eliminado en el Clásico Sudamericano.

En una entrevista con el programa Bem Amigos, que se emite por Sport TV, el canal deportivo de O Globo, aseguró que no está de acuerdo con los entredichos del 10’ argentino, quien fue su compañero durante ocho temporadas en el Barcelona. “Los amigos no siempre tienen la razón. Eso es lo que dije. Él puede estar en un momento caliente, habiendo dicho eso. Pero no puedo estar de acuerdo con él”, dijo Alves, de 36 años, elegido el mejor jugador del campeonato.

PUEDES VER Arturo Vidal genera polémica al usar frase peruana para arengar a Chile [FOTO]

"Hay una falta de respeto por una institución, el equipo brasileño. Falta de respeto con una serie de profesionales que han renunciado a muchas cosas por el sueño de un título. No es porque sea mi amigo que no voy a seguir la línea. Creo que él no tiene razón, y no voy a estar de acuerdo”, agregó.

Lionel Messi acusó a la Conmebol de corrupta y afirmó que el país anfitrión tenía arreglada la Copa América 2019 luego de perder la semifinal por 2-0. Además, lanzó duros dardos contra el arbitraje y el VAR por algunas faltas que no se cobraron y despertaron la polémica.

PUEDES VER José Luis Chilavert arremete contra Ricardo Gareca con contundente mensaje

“Todas las boludeces se cobraron a favor para ellos. Hubo penales pelotudos durante toda la Copa y hoy ni siquiera consultaron el VAR. Ojalá que la Conmebol haga algo, porque nosotros hicimos un sacrificio enorme. Igualmente, no creo que haga nada porque maneja todo Brasil”, expresó.

“No tenemos que ser parte de esta corrupción, de esta falta de respeto durante toda la Copa. Lamentablemente, esta Copa América está armada para Brasil”, finalizó.