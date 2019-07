Niño chileno dibujó a Arturo Vidal en su álbum porque no tenía dinero para figuras [FOTOS]

La Copa América 2019 ya finalizó y la selección de Chile quedó en el cuarto puesto, lo que generó todo tipo de reacciones en la hinchada y prensa de ese país. Sin embargo, hubo un fiel seguidor que se ha vuelto viral por su amor incondicional a la Roja.

Este seguidor es un niño, quien no tenía los recursos suficientes para llenar el álbum Panini de la Copa América 2019. El pequeño le pidió a su madre que le compre figuras, pero ella le explicó que no le alcanzaba el dinero, sin imaginar que su primogénito dibujaría el rostro de Arturo Vidal para reemplazarlo por la figura.

“A mi gordito le regalaron un álbum de fútbol y me preguntó si podía comprarle las láminas. Le expliqué que estando cesante había gastos que no podía hacer y él que es tan adorable ni insistió. Hoy me encuentro con esto, quiero llorar”, señaló la mujer a través de las redes sociales.

La madre acompañó la publicación con una fotografía del dibujo que hizo su pequeño encima del álbum Panini de la Copa América 2019. En la imagen vemos a Arturo Vidal con su peculiar peinado.

La publicación de la señora se convirtió en todo un fenómeno viral en las redes sociales, al punto que algunos cibernautas le ofrecieron figuras gratis del álbum Panini. Asimismo, el post llegó a oídos del Sindicato de Futbolistas Profesionales, asociación que decidió regalarle todas las láminas al pequeño.

Mediante su cuenta de Instagram, el Sifup publicó una serie de imágenes en las que demostraron que le cumplieron el sueño al pequeño hincha de la selección de Chile.