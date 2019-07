No es cierto que Megan Rapinoe dijo: “debería paralizarse todo en el fútbol para darnos visibilidad”

Este domingo tres eventos deportivos estaban en la agenda de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA); las finales de la Copa América, de la Copa Oro y del Mundial femenino de Fútbol Francia 2019.

Una de las voces disconformes con esta programación fue Megan Rapinoe, capitana de la selección de Estados Unidos, activista contra la discriminación y opositora a Donald Trump.

La futbolista norteamericana Megan Rapinoe opinó que era una “idea terrible” realizar las tres finales el mismo día, en una conferencia de prensa realizada previa al partido con Holanda.

"Es una terrible idea poner todo en el mismo día, en todos los sentidos. Especialmente porque hay otras dos finales en marcha; pero esta es la final de la Copa del Mundo, es como el ‘Día de Cancelar todo'. Entonces, no sé cómo sucedió. Creo que escuché en alguna parte que simplemente [la FIFA] no pensó en eso… lo cual es, precisamente, el problema, ya que una final del Mundial se programa con antelación. Así que no siento que tengamos el mismo nivel de respeto que la FIFA tiene para el fútbol masculino”, afirmó Megan Rapinoe.

De esta manera, cuestionó que la FIFA estuviera tomando acciones para disminuir la desigualdad entre el fútbol femenino y masculino. Megan Rapinoe afirmó que para disminuir la brecha se necesitaba atención suficiente que ayude a las jugadoras a “crecer cada día”.

Sin embargo, sus declaraciones fueron sacadas de contexto y tergiversadas tras una traducción del inglés al español. La frase en la que Megan Rapinoe decía que una final del Mundial era el ‘Día de Cancelarlo todo’ (“but this is the World Cup final, this is like ‘Cancel Everything Day’”) se convirtió en “debería paralizarse todo en el fútbol para darnos visibilidad”.

El reclamo de la capitana de la selección de Estados Unidos para que una copa del Mundial femenino de fútbol tuviera el mismo tratamiento que el masculino fue viralizado en las redes sociales como si ella hubiera pedido un trato preferente por ser mujer. Esto fue utilizado por algunos usuarios que atacaron a Megan Rapinoe y al feminismo.

Sin embargo, como se puede ver en el video subtitulado por RT, Megan Rapinoe no dijo que “debería paralizarse todo en el fútbol para darnos visibilidad” por el hecho de ser mujeres; sino que un Mundial es, por sí mismo, el motivo para que otras actividades se detengan, como pasa con la Copa del Mundo en la que participan varones. Por lo tanto, se concluye que esa frase viral es falsa.

Además, las críticas de la futbolista a la FIFA estaban basadas en el hecho de que las fechas principales del Mundial femenino se anunciaron en septiembre del 2017, mientras que, de acuerdo a Infobae, los otros torneos las difundieron en el 2018.

Las declaraciones de la mediocampista norteamericana, no exentas de polémica, calentaron el ambiente antes de la final Estados Unidos-Holanda. El equipo liderado por Megan Rapinoe ganó 2-0 y se coronó como campeón mundial. El país norteamericano ostenta su cuarta Copa del Mundial femenino.

Estados Unidos ganó 2-0 a Holanda. Foto: AFP.

La Copa América es organizada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) e involucra a países de la región. La Copa de Oro o Gold Cup está a cargo de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf). Ambos son torneos regionales.

Por otro lado, el Mundial femenino de Fútbol es desarrollado por la FIFA. Este año participaron Argentina, Brasil y Chile como representantes de Sudamérica. La World Cup Fem France 2019 distinguió a Megan Rapinoe con la Bota de Oro, por ser la máxima anotadora, y el Balón de Oro, por ser la jugadora más valiosa.

Megan Rapinoe fue la máxima anotadora durante el Mundial femenino Francia 2019. Foto: AFP.

Megan Rapinoe: ¿quién es la capitana de la selección femenina de Estados Unidos?

La mediocampista Megan Rapinoe, que hizo pública su homosexualidad en el 2012, no solo es conocida por sus logros futbolísticos, sino también por manifestarse contra la discriminación. En el 2016 se arrodilló durante el himno de Estados Unidos previo a un partido de fútbol. Ese gesto fue en solidaridad con un jugador de quarterback de San Francisco 49ers, Colin Kaepernick, quien protestó contra la discriminación racial en el país norteamericano. Además, la capitana colabora con Common Goal, una entidad para deportistas que donan el 1% de su sueldo a “causas de justicia social”, según Clarín.