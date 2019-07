Tite sobre las críticas de Lionel Messi: “Debe tener respeto y aceptar la derrota” [VIDEO]

Lionel Messi generó revuelo en el mundo luego de acusar a la Conmebol de corrupción durante la Copa América 2019 que llegó a su fin este domingo. Para el astro argentino todo estaba arreglado para que Brasil levante el trofeo, pero Tite le salió al frente.

El entrenador de la Canarinha pidió al argentino que tenga cuidado con sus palabras y aseguró que su selección jugó limpio en el torneo.

“Lionel Messi es un jugador extraordinario, pero debe aceptar cuando lo han vencido. Debe tener calma, cuidado y respeto. En el partido con Argentina hubo tres faltas a él y la cuarta no fue de Casemiro. Brasil jugó limpio”, sostuvo Tite. El entrenador señaló que el atacante fue injustamente expulsado en el duelo ante Chile

Luego de la derrota con Brasil, Messi no dudó en quejarse por los dos penales que no le habían cobrado a su selección. “Se la pasaron cobrando boludeces y ahora no van al VAR”, comentó.

El capitán argentino vio la roja durante la definición por el tercer y cuarto puesto. Esto lo enfureció y no aceptó estar en la premiación. “No tenemos que ser parte de esta corrupción. La Copa está armada para Brasil”, dijo entre otras cosas.