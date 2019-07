Gareca cuestionó a Messi: “Lo respeto, pero para hablar de corrupción hay que tener pruebas”

El argentino Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, se mostró en desacuerdo con las críticas vertidas por el capitán albiceleste Lionel Messi, y afirmó que “para hablar de corrupción hay que tener pruebas muy sólidas”.

Gareca respondió de esta forma a las declaraciones que hizo Messi en la víspera del Perú vs. Brasil, cuando aseguró que no fue a recoger la medalla del tercer lugar de la Copa América 2019 porque no quería participar de la “corrupción” que impidió a la selección argentina alcanzar la final.

“Messi es una persona autorizada, respeto al jugador y a la persona. Creo que es muy centrada. Pero no me gustaría que se enfoque como que los sudamericanos somos los corruptos”, empezó diciendo el Tigre.

“Cada vez más, los chicos conocen más a los jugadores europeos que a los americanos y parece que los queremos imitar. En Europa hay cosas buenas, pero nosotros también las tenemos y me gustaría defender al fútbol sudamericano. Para hablar de corrupción hay que tener pruebas muy sólidas, más allá del respeto que me merece Lionel Messi”, añadió el DT de la selección peruana.

“Yo defiendo todo lo que tenga que ver con Sudamérica. Hay que hacer cada vez las cosas mejor, pero todo lo de allá afuera no es siempre lo mejor”, puntualizó el entrenador de 61 años.

Ricardo Gareca también se refirió a la utilización de VAR y dijo que para evitar suspicacias tendrían que ser públicas las conversaciones que se producen en su sala.

“El VAR está hecho para mejorar. Después se puede entrar en debate sobre qué se suprime, pero se irá perfeccionando. Está hecho para mejorar el fútbol, pero sería importante que la gente que supervisa estuviese expuesta para que se sepa qué hablan, para evitar todo tipo de sospechas”, afirmó Gareca tras el Perú vs. Brasil.

CON INFORMACIÓN DE EFE