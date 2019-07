Competimos

Estábamos tan poco acostumbrados a esto que no sabíamos cómo comportarnos. No me refiero a los futbolistas, sino a todos los demás, los de afuera, los que somos de palo (por suerte). Inventamos complots, nos victimizamos, buscamos excusas antes de jugar. Es comprensible: hace 44 años que no jugábamos una final de nada que valiera realmente la pena. Y los hinchas, como los jugadores, también ganamos experiencia. Con suerte y trabajo, la próxima vez creeremos más en nuestras propias posibilidades y menos en las teorías de la conspiración. Cuesta acostumbrarse a estar en las instancias decisivas, a jugar esos domingos por la tarde, cuando por la calle no circula ni un carro.

Finalmente, perdimos en buena lid, como corresponde. El árbitro chileno sospechoso de mafioso y vengativo nos cobró un penal y dejó a los brasileños con diez en el Maracaná: hay que tener agallas para eso. No hay mucho más que decir al respecto, salvo que insistir en las conspiraciones implica necesariamente rebajarle el mérito a lo que acaba de lograr nuestra selección. Dejémoslo ahí. Felizmente, mañana estaremos hablando de otra cosa. Hubiera sido hermoso seguir enriqueciendo la memoria y la videoteca con más recuerdos felices grabados en HD. No se pudo. Pero, al menos ahora, gracias a estos muchachos, podremos recordar dónde estuvimos cuando Perú le pegó un baile a Chile y con quién nos juntamos para mirar la vez que Perú jugó la final de la Copa América en el Maracaná. Recordaremos esos días en los que nos dimos la licencia de soñar con que podíamos ser campeones de América. Y de eso se trata a fin de cuentas el fútbol: de regalarle momentos felices a la gente.