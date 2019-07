Advíncula: “Nos habíamos ilusionado”

Tristeza. El ‘Rayo’ se quebró al hablar sobre el subcampeonato en Brasil 2019.

Río de Janeiro. Con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, Luis Advíncula lamentó no haber podido derrotar a Brasil en la final de la Copa América 2019. El lateral derecho dejó todo en el campo, pero no fue suficiente para superar al cuadro local. “(Estoy) tranquilo, fastidiado porque queríamos llevar la Copa al Perú pero no se dio, somos hombres y creo que hicimos una buena Copa. Lamentablemente, no se dio el resultado que queríamos”, aseguró el ‘Rayo’.

El jugador que militó la última temporada en el Rayo Vallecano de España no tuvo su mejor presentación, sufrió mucho en la marca de Everton; no obstante, agradeció el sentirse respaldado por sus compañeros y los hinchas.

“A la gente le decimos gracias por su apoyo. Este grupo trató de dar lo mejor, pero no nos alcanzó. Nos habíamos ilusionado con llevar el título a Perú, no solamente conformarnos con llegar a una final. Ahora toca asumir y ver lo que viene más tarde”, finalizó. ❖