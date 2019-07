Copa América 2019: Así quedó la tabla de goleadores tras la victoria de Brasil

La Copa América 2019 culminó con la victoria de Brasil, el país anfitrión, por 3-1 contra Perú. Sin embargo, el destacado desempeño de jugadores de la Blanquirroja, como Paolo Guerrero y Edison Flores, los ha colocado dentro de la lista de mejores anotadores de este torneo.

Además, el Depredador ostenta el título de máximo goleador vigente en toda la historia del campeonato. En la siguiente nota conoce cómo quedó la tabla de anotadores en esta edición de la Copa América y quién es el ganador de la Bota de Oro.

Everton: goleador de la Copa América 2019

Everton fue pieza clave en todas los partidos brasileños. Durante el último encuentro con la selección peruana, abrió el marcador a favor de la Canarinha en el minuto 15.

Previamente, también anotó un gol en el partido entre Brasil vs. Perú durante la fase de grupos del campeonato. El equipo peruano perdió por 5-0 ante el Scratch.

Everton y Paolo Guerrero durante la final de la Copa América 2019. Créditos: AFP





Paolo Guerrero: máximo anotador activo de la Copa América

El capitán de la selección peruana sumó tres tantos durante el torneo. Pero no pudo alzarse con la Bota de Oro ya que durante el encuentro entre Brasil vs. Perú, Everton aportó un pase para gol. Esa fue la razón por la que Conmebol no le otorgó al Depredador el título de máximo goleador de la Copa América 2019.

Pese a ello, Paolo Guerrero ha trascendido en la historia del fútbol sudamericano y se ha convertido en el máximo anotador activo del torneo. El delantero acumula 14 goles desde su primera participación en una Copa América hasta ahora.

Paolo Guerrero mete gol en el penal y lo celebra con emoción. Créditos: AFP

Jugadores con dos goles en la Copa América 2019

- Edison Flores (Perú)

- Sergio Agüero (Argentina)

- Gabriel Jesús (Brasil)

- Edinson Cavani (Uruguay)

- Darwin Machís (Venezuela)

- Lautaro Martínez (Argentina)

- Koji Miyoshi (Japón)

- Coutinho (Brasil)

- Roberto Firmino (Brasil)

- Alexis Sánchez (Chile)

- Luis Suárez (Uruguay)

- Eduardo Vargas (Chile)

- Duván Zapata (Colombia)

Jugadores con un gol en la Copa América 2019

- Richarlison (Brasil)

- Willian (Brasil)

- Daniel Alves (Brasil)

- Casemiro (Brasil)

- Jefferson Farfán (Perú)

- Yoshimar Yotún (Perú)

- Arturo Vidal (Chile)

- José Fuenzalida (Chile)

- Erick Pulgar (Chile)

- José María Giménez (Uruguay)

- Nicolás Lodeiro (Uruguay)

- Paulo Dybala (Argentina)

- Giovani Lo Celso (Argentina)

- Lionel Messi (Argentina),

- Almoez Ali (Catar)

- Boualem Khoukh (Catar)

- Richard Sánchez (Paraguay)

- Oscar Cardozo (Paraguay)

- Derlis González (Paraguay)

- Gustavo Cuéllar (Colombia)

- Roger Martínez (Colombia)

- Josef Martínez (Venezuela)

- Shoya Nakajima (Japón)

- Angel Mena (Ecuador)

- Enner Valencia (Ecuador)

- Leonel Justiniano (Bolivia)

- Marcelo Martins Moreno (Bolivia)