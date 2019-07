Brasil ganó 3-1 a Perú en el Maracaná y es el campeón de la Copa América 2019 [RESUMEN]

Brasil conquistó este domingo por novena vez la Copa América 2019 de fútbol al imponerse por 3-1 a Perú ante 70.000 espectadores en el estadio Maracaná con goles de Everton, Gabriel Jesús y Richarlison.

Paolo Guerrero agigantó su leyenda como máximo goleador en activo del torneo, ahora con 14, al anotar de penalti en el minuto 44, y de paso acabó con la condición de portero imbatible de Alisson, que se extendió por 499 minutos.

Con sus goles, Everton y Guerrero completaron tres y se erigieron como máximos goleadores del torneo.

El último título de Copa América conquistado por Brasil se produjo en la edición 2007 disputada en Venezuela.

Minuto a minuto del Perú vs. Brasil EN VIVO ONLINE por la final de Copa América 2019

Segundo tiempo

97′ Final del partido! Brasil derrotó 3-1 a Perú y es el campeón de la Copa América 2019.

91′ Richarlison ha sido amonestado con tarjeta amarilla por excederse con la celebración.

90′ ¡Goooooool de Brasil!

Richarlison (Brasil) convirtió el penalti remate con la derecha por bajo, junto al palo izquierdo.

87′ Penal a favor del Brasil. Everton sufrió falta en el área.

86′ Cambio en Perú, entra al campo Andy Polo sustituyendo a André Carrillo.

82′ Cambio en Perú, entra al campo Christofer Gonzáles sustituyendo a Renato Tapia.

77′ Cambio en Perú, entra al campo Raúl Ruidíaz sustituyendo a Yoshimar Yotún.

75′ Cambio en Brasil, entra al campo Militao sustituyendo a Philippe Coutinho.

75′ Cambio en Brasil, entra al campo Richarlison sustituyendo a Roberto Firmino.

73′ UFFFFF Remate de Edison Flores desde fuera del área que pasó por el primer palo.

70′ Gabriel Jesus recibe su segunda tarjeta amarilla por juego peligroso. Brasil se queda con 10 jugadores.

66′ Tarjeta amarilla para Carlos Zambrano por una dura falta contra Gabriel Jesus.

65′ Falta de Roberto Firmino contra Renato Tapia. Tiro libre para Perú.

56′ UFFFF Cabezazo de Roberto Firmino que pasó muy cerca. Asistencia de Alex Sandro.

53′ UFFFF Error en salida de Renato Tapia que remata cruzado Roberto Firmino pero el balón se va lejos del arco de Gallese.

52′ Tarjeta amarilla para Thiago Silva por una patada contra Christian Cueva. Tiro libre para Perú.

51′ UFFFFF Remate colocado de Philippe Coutinho que se fue ligeramente desviado.

48′ Tarjeta amarilla para Renato Tapia por un agarrón contra Coutinho. Tiro libre para Brasil.

47′ Remate fallado por Dani Alves con la derecha desde mas de 30 metros que se pierde por la izquierda. Asistencia de Arthur tras un saque de esquina.

47′ Remate fallado por Thiago Silva con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería tras un saque de esquina.

¡Comenzó la segunda parte! Brasil gana 2-1 en el Maracaná.

Primer tiempo

48′ ¡Final del primer tiempo! Brasil gana 2-1 con goles de Everton y Gabriel Jesus.

47′ ¡Goooooooooooool de Brasil!

Gabriel Jesus remata de derecha dentro del área y decreta el 2-1.

45′ El árbitro Roberto Tobar adiciona 3′ minutos más.

44′ ¡Gooooooooooooool de Perú!

Paolo Guerrero anota de penal y empata el marcador en el Maracaná.

40′ ¡Penal para Perú! Mano de Thiago Silva dentro del área.

36′ UFFFFFFF Cabezazo de Roberto Firmino dentro del área que se va por encima del travesaño.

31′ Falta de Casemiro contra Paolo Guerrero. Tiro libre para Perú.

30′ Tarjeta amarilla para Gabriel Jesus por una dura patada contra Yoshimar Yotún.

29′ Falta de Renato Tapia contra Gabriel Jesus. Tiro libre para Brasil.

27′ UFFFFF Remate de cabeza muy alto de Renato Tapia tras córner ejecutado por Yoshimar Yotún.

24′ UFFFFFFF ¡Casi llega el segundo de Brasil! Coutinho le pegó tres dedos directo al arco de Gallese y el balón se fue desviado.

20′ Falta de Roberto Firmino contra Renato Tapia. Tiro libre para Perú.

17′ Falta de Thiago Silva contra Edison Flores. Tiro libre para Perú.

15′ ¡Goooooooooooooooooool de Brasil!

Everton apareció solo dentro del área y venció al portero Pedro Gallese.

13′ Falta de Dani Alves contra Paolo Guerrero. Tiro libre para Perú.

11′ Falta de Yoshimar Yotún contra Alex Sandro. Tiro libre en salida para Brasil.

7′ Falta de Gabriel Jesus contra Yoshimar Yotún. Tiro libre en salida para Perú.

5′ UFFFFF Remate de larga distancia de Renato Tapia desde fuera del área que se va ligeramente desviado.

3′ Falta de Arthur contra Paolo Guerrero. Tiro libre en salida para Perú.

2′ UFFFFF ¡La tuvo Perú! Christian Cueva ejecutó un tiro libre que pasó muy cerca del arco defendido por Alisson.

1′ Mano de Philippe Coutinho. Tiro libre para Perú.

¡Arrancó el partido! Ya rueda el balón en el Estadio Maracaná

Alineaciones confirmadas del Perú vs. Brasil EN VIVO ONLINE por la final de Copa América 2019

Perú: Gallese; Advíncula, Zambrano, Abram, Trauco; Tapia, Yotún; Carrillo, Flores, Cueva y Guerrero.

Este es nuestro once para disputar la gran final de la @CopaAmerica ante @CBF_Futebol. ¡Unidos por la gloria! 🙌⚽️#ArribaPerú 💪 pic.twitter.com/jabO1Iya9r — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) July 7, 2019

Brasil: Alisson; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Arthur, Casemiro, Coutinho; Gabriel Jesus, Everton y Firmino.

Perú vs. Brasil: Hora de la final de Copa América 2019

El Perú vs. Brasil, países que se enfrentaron en la fase de grupos y que nuevamente se verán las caras, pero en la gran final de la Copa América 2019, está programado para las 3:00 p. m. (hora peruana) y 5:00 p. m. (hora brasileña). A continuación, te dejamos los horarios del último partido de la actual edición del torneo de selecciones más antiguo del mundo.

Honduras - 2:00 p. m.

Costa Rica - 2:00 p. m.

El Salvador - 2:00 p. m.

México - 3:00 p. m.

Ecuador - 3:00 p. m.

Colombia - 3:00 p. m.

Panamá - 3:00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton) - 4:00 p. m.

Venezuela - 4:00 p. m.

Bolivia - 4:00 p. m.

Paraguay - 4:00 p. m.

Chile - 4:00 p. m.

Argentina - 5:00 p. m.

Uruguay - 5:00 p. m.

España - 10:00 p. m.

La consagración en la Copa América, esquiva para Brasil hace 12 años y tan distante para Perú pues ni el más veterano de sus jugadores actuales había nacido en 1975, tiene una cita con ambos países este domingo en un estadio especializado en gestas, coronaciones y desengaños: el Maracaná de Río de Janeiro.

Si se revisara el más reciente antecedente entre la selección peruana y la selección brasileña, habría que concluir que los dioses de fútbol están locos o, como mínimo, tienen sus caprichos.

Esto porque hace 15 días, el 22 de junio, Brasil vapuleó a Perú por 0-5 en el cierre del Grupo A y la permanencia de la Blanquirroja solo fue posible por una combinación de resultados ajenos que la dejaron instalada en los cuartos de final con angustia y por la vía alterna que premia a los dos terceros con mejores notas.

Pero la percepción de que hay un abismo futbolístico entre la Canarinha, invicta e imbatible hasta hoy, y la Bicolor, guerrera e impredecible durante toda la campaña, quedó desmontada en sus siguientes encuentros.

La solidez defensiva volvió a verse en el partido de cuartos de final contra Uruguay. Incluso el VAR hizo su aporte a la feliz noche de los peruanos al anular tres festejos a los celestes. Y en los penaltis comenzó a crecer la figura del portero Pedro Gallese.

El poder ofensivo de los pupilos de Ricardo Gareca fue exhibido en el llamado Clásico del Pacífico, que ganaron el miércoles por 0-3 a Chile, el campeón de las últimas dos ediciones del torneo.

Estas demostraciones sirvieron para dar un sonoro golpe en la mesa a Paolo Guerrero, de 35 años, quien con 13 goles es el máximo anotador en activo en la historia de la Copa América y quien este domingo jugará su centésimo partido con la selección peruana.

En tanto, coleccionista de títulos internacionales entre 2008 y 2013 con los clubes brasileños Internacional y Corinthians, la asignatura pendiente de Tite es llevar la selección de Brasil a la conquista de un nuevo galardón

El examen en el Mundial de Rusia lo perdió Tite y la Copa América 2019 aparece como su primer desafío para renovar la apuesta por una renovación, incluso sin la sombra, muy mediática y hasta polémica de Neymar.

Filipe Luís, ya recuperado de unos fuertes dolores en la parte posterior del muslo derecho, está a disposición del técnico brasileño, pero en su contra pesa el buen desempeño de su reemplazo, Alex Sandro, desde el segundo tiempo del partido de cuartos de final contra Paraguay.

Perú vs. Brasil: Canales para ver la final de la Copa América 2019

Para poder seguir todos los pormenores del Perú vs. Brasil, podrás recurrir a los siguientes señales de TV: América Televisión, DirecTV Sports, Globo y SportTV Además, te dejamos una lista de canales en diversos países.

Argentina: TyC Sports Play, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes.

Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Bolivia TV.

Brasil: SporTV Play, Globo.

Chile: Canal 13, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes, CDF HD, TVN.

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes.

Ecuador: Canal del Futbol, Teleamazonas, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador.

Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 2.

Alemania, Italia y Japón: DAZN.

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD.

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru, América Televisión, América TVGO.

España: DAZN Spain.

Reino Unido: Premier Player HD

Estados Unidos: ESPN+, NBC Sports Live Extra App y Telemundo.

Uruguay: vera+, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay, TCC.

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes.

Final de la Copa América 2019: Perú vs. Brasil EN VIVO por América TV

Narración: Toño Vargas

Comentarios: Erick Osores

Final de la Copa América 2019: Perú vs. Brasil EN VIVO por DirecTV

Narración: Daniel Kanashiro

Comentarios: Talía Azcárate y Óscar del Portal

Alineaciones probables del Perú vs. Brasil, final de la Copa América 2019

Brasil: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luís o Alex Sandro; Casemiro, Arthur, Coutinho; Everton, Gabriel Jesus y Firmino.

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; André Carrillo, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Edison Flores, Christian Cueva; y Paolo Guerrero.

Árbitro: Carlos Tobar (Chile)

Resultados de Brasil en la Copa América

Brasil 3-0 Bolivia | Fase de grupos

Brasil 0-0 Venezuela | Fase de grupos

Perú 0-5 Brasil | Fase de grupos

Brasil 0-0 Paraguay | Cuartos de final

Brasil 2-0 Argentina | Semifinal

Resultados de Perú en la Copa América

Venezuela 0-0 Perú | Fase de grupos

Bolivia 1-3 Perú | Fase de grupos

Brasil 5-0 Perú | Fase de grupos

Uruguay 0-0 Perú | Cuartos de final

Chile 0-3 Perú | Semifinal