Warriors vs. Raptors EN VIVO: por el Game 1 de las finales de la NBA

Golden State Warriors vs. Toronto Raptors EN VIVO se enfrentan HOY (EN DIRECTO ONLINE vía ESPN) | en el primer partido de la serie final de la NBA. Ambos equipos medirán fuerzas en el Scotiabank Arena a las 8:00 p.m. (hora peruana). Además, podrás seguir el MINUTO A MINUTO por larepublica.pe.

Los Golden State Warriors buscarán en Toronto dar el primer paso hacia su tercer campeonato consecutivo, proeza que no se ve en la NBA desde que Los Ángeles Lakers consiguieron en el 2000, 2001 y 2002. Al frente, tendrán a un equipo que alcanza su primera final en la historia, momentos diferentes que marcan una interesante serie.

Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green son los mayores valuartes de este equipo que aseguraron el pase a la final con 4 contundentes victorias a los Portland Trail Blazers. Steve Kerr podría utilizar a Kevin Durant recién en el tercer partido, aunque DeMarcus Cousins regresa luego de un mes y medio.

Por su parte, la tremenda campaña de los Toronto Raptors tiene nombre y apellido: Kawhi Leonard. El exjugador de San Antonio fue responsable directo de los grandes triunfos ante Philadelphia y Milwaukee, primero anotando el último punto en 4 segundos ante los 76er y después ayudando a remontar la serie contra los Bucks (de 0-2 a 4-2).

Six years ago we started a movement.



Starting tonight, we make history with a nation behind us. #WeTheNorth pic.twitter.com/hRWf4JUmdo — Toronto Raptors (@Raptors) 30 de mayo de 2019

NBA Playoffs 2019: Warriors vs Raptors

30 de mayo: Golden State Warriors vs. Toronto Raptors

2 de junio: Golden State Warriors vs. Toronto Raptors

5 de junio: Toronto Raptors vs. Golden State Warriors

7 de junio: Toronto Raptors vs. Golden State Warriors

10 de junio: Golden State Warriors vs. Toronto Raptors*

13 de junio: Toronto Raptors vs. Golden State Warriors*

16 de junio: Golden State Warriors vs. Toronto Raptors*

¿En dónde juegan Warriors vs. Raptors EN VIVO?

Warriors vs. Raptors jugarán HOY jueves 30 de mayo por el primer partido de la final de la NBA. El encuentro se desarrollará en Scotiabank Arena de Toronto.

Warriors vs. Raptors EN VIVO: ¿Dónde ver el partido final de la NBA 2019?

Para poder seguir el desarrollo del partido entre Warriors vs. Raptors, puedes ver la transmisión a través de la señal de ESPN o vía streaming por NBA League Pass.

Warriors vs. Raptors EN VIVO: Horario del partido por la NBA 2019?

El emocionante duelo entre Warriors vs. Raptors está programado para las 8:00 p.m. de acuerdo con el horario peruano, colombiano y ecuatoriano. Mientras que en México podrán disfrutarlo desde las 7:00 p.m. Por su lado, en Chile, y Venezuela sera a las 9:00 p.m. En Argentina y Uruguay será a las 10:00 p.m. Y en el territorio español será a las 3:00 a.m. del miércoles.

- Ecuador: 8:00 p.m.

- Perú: 8:00 p.m.

- Colombia: 8:00 p.m.

- México: 7:00 p.m.

- Bolivia: 9:00 p.m.

- Chile: 9:00 p.m.

- Argentina: 9:00 p.m.

- Uruguay: 9:00 p.m.

- Estados Unidos: 6:00 p.m. PT/ 9:00 p.m. ET

- España: 3:00 a.m. del miércoles

Warriors vs. Raptors EN VIVO por Internet: ¿Dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido por las finales de la NBA 2019?

Si quieres VER la transmisión por Internet del Warriors vs. Raptors EN VIVO, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.