Ricardo Gareca y el divertido momento que vivió por olvidar sus lentes [VIDEO]

El director técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca ofreció una extensa conferencia de prensa en la que, además de anunciar a los 23 jugadores que representarán a nuestro país en la Copa América 2019, habló sobe muchos temas que atañen al fútbol peruano en general.

En plena conferencia se vivió un curioso momento que arrancó las sonrisas del entrenador y de los periodistas presentes. Cuando Gareca explicaba la presencia de pocos jugadores del torneo local en la convocatoria, la conversación derivó en la importancia de tener cada vez más y más futbolistas en el exterior.

Mientras intentaba comparar la cantidad de jugadores e el extranjero de los países sudamericanos, el Tigre sufrió un percance de tipo visual y su explicación dio pie a que todos los asistentes a la conferencia compartieran un simpático momento.

"Paraguay tiene ciento... ciento veinte y pico jugadores, números más... Sabes lo que pasa que no tengo los lentes para dar el dato preciso. La edad a veces me pasa factura. Le digo que no veo bien los datos precisos pero sí tengo conocimiento", expresó.

El anecdótico hecho se prolongo cuando el entrenador argentino pidió la ayuda del jefe de prensa para leer las cifras que estaban plasmadas en un papel que sacó para sustentar su argumento.

"Venezuela tiene 85 jugadores en el extranjero, Chile tiene 77 jugadores en el extranjero. Ecuador... ¿Cuántos tiene? 58, Perú 35 y Bolivia tiene 8", señaló con asistencia de Nicolás Rey, antes de volver a esbozar una sonrisa.

Los 23 convocados para la Copa América

Arqueros: Pedro Gallese (Alianza Lima), Carlos Cáceda (Melgar), Patricio Álvarez (Sporting Cristal).

Defensas: Aldo Corzo (Universitario de Deportes), Luis Advíncula (Rayo Vallecano, España), Anderson Santamaría (Atlas, México), Miguel Araujo (Talleres, Argentina), Carlos Zambrano (Basel de Suiza), Luis Abram (Vélez Sarsfield, Argentina) y Miguel Trauco (Flamengo, Brasil), Alexander Callens (New York City).

Volantes: Renato Tapia (Feyenoord, Holanda), Yoshimar Yotún (Cruz Azul, México), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Paolo Hurtado (Konyaspor, Turquía), Christian Cueva (Santos, Brasil), Edison Flores (Monarcas Morelia, México), Andy Polo (Portland Timbers, EE.UU.), Christofer Gonzáles (Sporting Cristal).

Delanteros: André Carrillo (Al Hilal, Arabia Saudita), Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders, EE.UU.), Jefferson Farfán (Lokomotiv, Rusia) y Paolo Guerrero (Inter de Porto Alegre).