Ver EN VIVO River vs. Paranaense: Hora y dónde ver la vuelta de la Recopa Sudamericana

River Plate vs. Atlético Paranaense EN VIVO | Ver Fútbol Gratis por Internet | HOY se vuelven a ver las caras (EN DIRECTO ONLINE vía DIRECTV Sports y ESPN 2) por la final de vuelta de la Recopa Sudemericana 2019. Este encuentro se realizará en el estadio Monumental de Núñez y podrás seguir el minuto a minuto y el resumen de goles a través de LaRepública.pe.

¿A qué hora juega River vs. Paranaense por la Recopa Sudamericana?

El River Plate vs. Atlético Paranaense, que podría significar la tercera consagración del Millonario en la Recopa Sudamericana y la primera para el Furacao, empezará a las 7:30 p. m. (hora de Perú) y 9:30 p. m. (hora de Argentina y Brasil). A continuación, te presentamos los horarios en los distintos países del mundo.

México 6:30 p. m.

Ecuador - 7:30 p. m.

Colombia - 7:30 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton) - 8:30 p. m.

Venezuela - 8:30 p. m.

Bolivia - 8:30 p. m.

Paraguay - 8:30 p. m.

Chile - 9:30 p. m.

En la ida, disputada en el estadio Arena da Baixada de Curitiba, Atlético Paranaense por 1-0 al Millonario con un gol del argentino Marco Ruben, quien vistió la camiseta de River Plate en 2007. El vigente campeón de la Copa Sudamericana, que juega esta Recopa por primera vez en su historia, también tiene a otro argentino con pasado en el actual monarca de la Copa Libertadores como emblema: Luis 'Lucho' González, el capitán.

"Nuestro objetivo es salir campeones, eso es lo que nos propusimos desde un comienzo. Y creo que el otro día quedó demostrado todo el potencial que tenemos y que podemos enfrentarnos contra los equipos más grandes de Sudamérica. Estamos pasando un momento maravilloso", dijo el técnico Tiago Nunes, quien jugaría con el mismo once titular de la ida.

En cambio, Marcelo Gallardo, entrenador de River, realizaría importantes modificaciones. El lateral Miltón Casco no podrá jugar porque fue expulsado en la ida y lo más probable es que en su lugar esté Gonzalo Montiel, quien se recuperó de una molestia en el cuádriceps izquierdo que lo dejó fuera del partido disputado en Brasil ante Paranaense.

El Muñeco también adelantó que pondrá como titular al centrocampista de 37 años Leonado Ponzio, ídolo del club. "Tal vez él no esté para jugar todo el partido pero sí necesito su experiencia, su espíritu y sus ganas. Han pasado varios partidos en los que no le tocó jugar pero lo veo con muchas ganas de querer estar", indicó Gallardo, quien también aseguró que "jugar en casa es un plus".

Fuente: EFE

¿En qué canal ver River vs. Paranaense por la Recopa Sudamericana?

Para poder seguir todos los pormenores de esta inédita final de la Recopa Sudamericana, podrás recurrir a los siguientes canales de transmisión: DirecTV Sports y ESPN 2.

River vs. Paranaense: Pronóstico y/o apuestas del partido por la Recopa Sudamericana

- Te Apuesto: 1.50 (River Plate), 3.80 (empate) y 6.25 (Atlético Paranaense)

- Inkabet: 1.67 (River Plate), 3.70 (empate) y 6.00 (Atlético Paranaense)

- Betsson: 1.59 (River Plate), 3.40 (empate) y 5.25 (Atlético Paranaense)

- Bet365: 1.55 (River Plate), 3.75 (empate) y 6.50 (Atlético Paranaense)

Alineaciones probables del River vs. Paranaense por la Recopa Sudamericana

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Fabrizio Angileri; Enzo Pérez, Leonado Ponzio, Exequiel Palacios, Ignacio Fernández; Matias Suárez y Lucas Pratto.

Atlético Paranaense: Santos; Jonathan, Leo Pereira, Paulo André, Renán Lodi; Luis González, Wellington, Bruno Guimaraes, Nikao; Rony y Marco Ruben.