Ricardo Gareca: "Christian Cueva no es valorado en la dimensión que ha producido en la selección"

El técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, oficializó hoy la lista de los 23 jugadores convocados para representar a la blanquirroja en la Copa América a desarrollarse en Brasil.

Entre algunas de las novedades en la nómina aparecen los nombres de Carlos Zambrano, Jesús Pretell y Christofer Gonzáles, quienes el estratega argentino ha visto con buenos ojos sus desempeños en los clubes que actúan. La lista es completada por jugadores que normalmente vienen siendo considerados por Gareca.

Precisamente, la presencia del mundialista Christian Cueva en la lista final de los 23 fue materia de consulta durante la conferencia de prensa de este jueves. Y es que la poca continuidad del popular ‘Aladino’ en el Santos de Brasil parece no haber sido motivo para que el DT de la bicolor no lo tome en cuenta.

Ricardo Gareca fue enfático al señalar que Christian Cueva es un jugador altamente competitivo que le ha dado satisfacciones a la selección peruana, “Él (Cueva) ha tenido mejores momentos de mayor continuidad y momentos intermitentes, se podría decir. Le hablo más que nada cuando a partir de que se va de Perú y empieza a transitar por el exterior”, refirió el técnico de la bicolor.

Según agregó el popular ‘Tigre’, Cueva es un futbolista que no es valorado en la dimensión de lo producido con camiseta de la Blanquirroja. “Es un jugador que está siendo observado, no me voy a poner a opinar ni a debatir los gustos futbolísticos, a nuestro entender creo que no es valorado en la dimensión que ha producido en la selección”, precisó.

En otro momento, el técnico nacional hizo un breve repaso del desempeño de Christian Cueva en los clubes que perteneció durante los últimos años.

“Toluca fue un lanzamiento de él con buena participación, tal es así que San Pablo se fija en él, su paso se debe a lo producido por la selección y también por lo que era en Toluca en ese momento. Con el San Pablo tuvo una continuidad importante, a partir de ahí fue a Rusia. Ahora está en Santos con actuaciones intermitentes, pero creemos que es un jugador altamente competitivo, que le ha dado grandes satisfacciones a la selección”, apuntó.

La Selección Peruana se alista para disputar la Copa América que se desarrollará del 14 de junio al 7 de julio en Brasil. Previo al torneo de fútbol más antiguo del mundo a nivel de selecciones, nuestro combinado patrio enfrentará de local dos partidos amistosos ante Costa Rica y Colombia, el 5 y 9 de junio, respectivamente.