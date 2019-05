Gareca sobre Claudio Pizarro: "No podemos convocar a alguien que se autoexcluye" [VIDEO]

Claro y directo. Ricardo Gareca se refirió a Claudio Pizarro y por qué no se dio su convocatoria a la Copa América Brasil 2019. El estratega argentino comentó que el Bombardero de los Andes se autoexcluyó en sus declaraciones.

“Nosotros convocamos a jugadores con el deseo de estar en la selección. Cuando nosotros convocamos nos fijamos en todo, en el presente, en su actualidad, nos fijamos en su declaraciones, en su manera de comportarse, porque es un todo. No podemos convocar, y esto con el debido respeto a Claudio, nosotros tenemos un concepto muy alto de Claudio (Pizarro) en todo aspecto, pero no podemos convocar de pronto a alguien se autoexcluye, eso ya no es un problema nuestro...", fueron las palabras del Dt de la selección peruana.

“Si un jugador declara, en el caso como lo hizo Claudio, ‘que no tiene sentido ser llamado ahora a la selección'.... cualquier jugador que se autoexcluye de la selección yo no puedo estar convenciéndolo, no pasa ser un problema mío, pasa a ser un problema del jugador", recalcó el Tigre.

Recordemos que algunos días atrás el delantero del Werder Bremen declaró que "no ir al mundial fue lo más difícil que me ha tocado vivir. No creo uqe vuelva a la selección".

A esta frase se refirió este jueves Ricardo Gareca en la conferencia de prensa en la Videna de San luis.