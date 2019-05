Uruguay vs. Nueva Zelanda por Mundial Sub 20: Hora y canal del partido | EN VIVO

Uruguay vs. Nueva Zelanda EN VIVO | Ver Fútbol Gratis por Internet | Juegan este jueves (EN DIRECTO ONLINE vía DIRECTV Sports) por la jornada 3 del Grupo C del Mundial Sub 20. Este partido se jugará en el Estadio estadio Widzew Łódź y podrás seguir el minuto a minuto a través de LaRepública.pe.

¿A qué hora juegan Uruguay vs. Nueva Zelanda EN VIVO por el Mundial Sub 20?

El Uruguay vs. Nueva Zelanda, que servirá para saber qué escuadra termina primera en el tercer grupo del Mundial Sub 20, está pactado para las 11:00 a. m. (hora peruana) y 1:00 p. m. (hora uruguaya). A continuación, te dejamos el horario de este partido en los distintos países del mundo.

México 10:00 a. m.

Ecuador - 11:00 a. m.

Colombia - 11:00 a. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton) - 12:00 p. m.

Venezuela - 12:00 p. m.

Bolivia - 12:00 p. m.

Paraguay - 12:00 p. m.

Argentina - 1:00 p. m.

Chile - 1:00 p. m.

Brasil - 1:00 p. m.

Uruguay y Nueva Zelanda certificaron su pase a la ronda de octavos de final gracias a sus victorias en el Grupo C ante Honduras (0-2) y Noruega (0-2), respectivamente. En lo que va del Mundial Sub 20, los uruguayos han recibido un gol y han hecho cinco, mientras que los neozelandeses no han recibido goles y han anotado siete.

Por diferencia de los goles, los Kiwis estarían clasificando como primeros del grupo si quedaran igualados en puntaje; sin embargo, la selección uruguaya es favorita por el simple hecho de tener esa garra característica.

¿En qué canal ver el Uruguay vs. Nueva Zelanda EN VIVO por el Mundial Sub 20?

Para poder seguir todas las incidencias del Uruguay vs. Nueva Zelanda, uno de los partidos más llamativos en el inicio del Mundial Sub 20 Polonia 2019, podrás recurrir al siguiente canal: DirecTV Sports.

Uruguay vs. Nueva Zelanda EN VIVO: Pronóstico y/o apuestas del partido por el Mundial Sub 20

- Te Apuesto: 3.10 (Uruguay), 3.10 (empate) y 1.85 (Nueva Zelanda)

- Inkabet: 3.40 (Uruguay), 3.40 (empate) y 2.05 (Nueva Zelanda)

- Betsson: 3.10 (Uruguay), 3.35 (empate) y 1.96 (Nueva Zelanda)

- Bet365: 3.60 (Uruguay), 3.50 (empate) y 2.00 (Nueva Zelanda)