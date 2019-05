El anhelo de Luka Modric: "Me gustaría compartir equipo con Paolo Guerrero"

El talento de Paolo Guerrero no solo es reconocido aquí en Sudamérica, sino también en Europa, donde una de las más figuras del "deporte rey" reveló su admiración por el máximo goleador histórico de la selección peruana: Luka Modric.

En Instagram, el presentador peruano Jesús Alzamora publicó la breve entrevista que le hizo al crack del Real Madrid, quien recordó la vez que la selección peruana venció a su similar de Croacia por 2-0 y aseguró querer compartir equipo con el Depredador.

"Nos ganaron 2-0 antes del Mundial ¿no? (risas). Me gustaría compartir equipo con Paolo Guerrero, es un gran jugador", manifestó el multicampeón con el conjunto merengue.

Recordemos que en marzo del año pasado, las selecciones de Perú y Croacia —Luka Modric fue capitán de esa escuadra— se enfrentaron en Estados Unidos como preparación de cara a Rusia 2018. Paolo Guerrero no jugó con la selección peruana debido al castigo que le impuso el TAS.

Luka Modric sintió orgullo de que un niño peruano lleve su nombre

Por otro lado, Jesús Alzamora le comentó a Luka Modric que un padre de Jaen, Cajamarca, le puso el mismo nombre del futbolista croata a su hijo por admiración a su juego. El vigente Balón de Oro no podía creerlo y sintió orgullo al saber de esto.

"¿Eso es de verdad? Que orgullo me hace sentir eso. Me hace sentir muy honrado lo que me cuentas y es gracias a esta profesión", expresó Modric.