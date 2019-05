César Cueto sobre el regreso de Bengoechea: "Esperemos que la identidad de Alianza no se pierda"

El retorno de Pablo Bengoechea a Alianza Lima ha sido celebrada por una gran parte de la hinchada blanquiazul, mientras que otro sector no ve con buenos ojos el regreso del Profe. ¿El motivo? Su idea de juego muchas veces ha sido materia de criticada porque va en contra la identidad del club ínitmo. Una voz autorizada para hablar sobre este tema es César Cueto, ídolo en el equipo blanquiazul que analizó el regreso del uruguayo.

El Poeta de la zurda fue consultado por el regreso de Bengoechea al club blanquiazul, el mundialista con la selección peruana fue un claro ejemplo de la quimba y picardía del juego que caracteriza a Alianza Lima.

"Esperemos que la identidad de AlianzaLima no se pierda con la vuelta de Pablo Bengoechea, a veces veo los partidos, no me llena, pero si lo sigo. La picardía no se puede perder, es algo innato dentro del momento futbolístico", expresó César Cueto para Puro Gol de Radio Nacional.

El histórico zurdo de la bicolor también se refirió al uso de jugadores de las divisiones menores en el equipo principal de Alianza Lima, se mostró satisfecho aunque no ocultó su descontento de que esto se resuelva de manera tardía.

“Pienso que la actualidad de Alianza Lima debe estar basada en menores. Recién le dan cabida a Jaime Duarte y Ernesto Arakaki, sus frutos se dan mediante trabajo, los menores que estaban en su manos hoy demuestran en el primer equipo, capacidad tienen, después vendrá lo físico”, aseguró el exfutbolista.

A Alianza Lima le restan dos partidos en el Apertura de la Liga 1 2019, al frente del equipo seguiría el DT interino Víctor Reyes, luego para la Copa Bicentenario asumiría el cargo Pablo Bengoechea.

Este viernes 31 de mayo el club blanquiazul jugará de visita en ante el Sport Huancayo, y cerrará la primer mitad del campeonato el próximo 7 de junio cuando enfrente al Sporting Cristal.