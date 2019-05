Nadie puede con Nadal en el Roland Garros

Aunque no tenga corona, Rafael Nadal sabe que es el rey de París. Ganador de once títulos de Roland Garros, el español sale con lo mejor de su repertorio desde la primera ronda para dejar en claro que es el gran favorito. En la renovada pista Philippe Chatrier, no le dio ninguna posibilidad a Yannick Hanfmann, clasificado desde la ronda previa.

Un 6-2, 6-1 y 6-3 en menos de dos horas para inscribir su nombre en la siguiente etapa. El español llega lleno de confianza después de conquistar Roma. Incluso no se tuvo que esforzar a fondo para ganar con comodidad al alemán y alcanzar una cifra que habla de su clase sobre esta superficie. En los 100 torneos que ha disputado en arcilla nunca se ha ido en primera ronda.

Ahora le toca enfrentar a otro alemán que también se llama Yannick, aunque de apellido Maden que llega también de la fase previa. Probablemente otra víctima de la potencia y precisión de ‘Rafa’. “He hecho el partido que tenía que hacer para ir cogiendo ritmo. Es verdad que en los entrenamientos me había sentido muy bien, pero los partidos son otra cosa y las sensaciones son distintas”, ha señalado Nadal, siempre aplaudido en París.

Favoritos encaminados

El número uno de la ATP, Novak Djokovic, ratifica su gran momento al vencer 6-4, 6-2 y 6-2, en 1 hora y 36 minutos a Hubert Hurkacz, el 43 del ranking ATP. El serbio aparece enfocado en el objetivo de ganar los cuatro ‘Grandes’ de la temporada, que ya ha logrado en el 2016. “Siempre he deseado jugar de lo mejor aquí”, ha dicho ‘Nole’.

Por su parte, Roger Federer regresó a París después de cuatro años y lo hizo superando a Lorenzo Sonego por 6-2, 6-4 y 6-4. Stan Wawrinka también ha avanzado. En tanto, en la rama femenina, Serena Williams se impuso 2-6, 6-1 y 6-0 a Vitalia Diatchenko, mientras que las españolas Garbiñe Muguruza y Sara Sorribes también han clasificado. ❖