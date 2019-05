Un triunfo los limpia

Jorge Jiménez

Si Melgar quiere lavarse la cara y ahogar sus penas, como se dice en el argot del fútbol, debe hacerlo hoy en el campo de juego del estadio Arequipa y no en otras canchas.

Para reconciliarse con sus hinchas, ha dado un paso muy importante ganando a Cristal el sábado. El reto de hoy, el objetivo, más que superar un 6-0 en contra, es ganar el partido y ganarlo bien.

Si es que no se puede, el hincha no pide más que el esfuerzo de todos para lograr el objetivo. Pide pases precisos, pide entrega, amor a la camiseta, respeto a la ciudad y dejarlo todo en busca del resultado. Si no se da, quedará la tranquilidad de que se hizo hasta lo imposible por lograrlo.

Hoy, en el estadio de la UNSA, estarán demás las actitudes negativas, como la de Alexis Gómez de responder a las críticas que, por donde se vean, son justas.

Melgar debe jugar su partido y, para eso, hay que tener la pelota, jugarla rápido y aprovechar la mínima ventaja de un rival que llega confiado con media docena de goles a su favor.

“Necesitábamos ganar a Cristal para mejorar el ánimo, fue muy importante”, dijo el portero Carlos Cáceda.

Por su parte, Bernardo Cuesta aseguró que, por un partido, no se puede borrar todo lo bueno que se hizo en la Libertadores.

El estadio no va a presentar un marco espectacular de gente, es un hecho; pero lo cierto es que hoy en las tribunas estarán los que son verdaderos hinchas, los que apoyan en las buenas y en las malas.

El árbitro del partido, que se juega desde las 5:15 p. m., es el brasilero Dewson Freitas. Melgar tiene lesionados a Sánchez, Freitas y Villalba, por lo que formaría con Cáceda, Ramos, Narváez, Carmona, Neyra, Arias, Romero, Hinostroza, Vidales, Guerrero y Cuesta. Las puertas del estadio se abren a las 3:00 p. m.❖