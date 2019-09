Argentina venció 2-0 a Portugal y clasificó a octavos del Mundial Sub 20 [RESUMEN]

Argentina derrotó este martes a Portugal por 2-0 con goles del delantero Adolfo Gaich y del defensa Nehuén Péréz y se clasificó a los octavos de final del Mundial Sub 20 Polonia 2019. Con la victoria, La Albiceleste llegó a seis puntos sobre igual cantidad de disputados en una competición en la que avanzan de ronda los primeros dos equipos de cada grupo y los cuatro mejores terceros.

Los dirigidos por Fernando Batista generaron más posibilidades de gol que los portugueses y consiguieron abrir el marcador a los 33’ minutos con un remate cruzado de Gaich al palo más lejano de Virgina, tras pase de Jualián Álvarez. Mientras que a poco del final, Pérez ejecutó un tiro libre desde la iquierda y, el árbitro tras consultar con el VAR, convalidó el gol.

PUEDES VER Ver Mundial sub 20 Polonia 2019 EN VIVO HOY: horarios y canales de la segunda jornada

En la última fecha, Argentina enfrentará a Corea del Sur mientras que Portugal se medirá a Sudáfrica.

Minuto a minuto del Argentina vs Portugal EN VIVO ONLINE por el Mundial Sub 20 Alineaciones confirmadas del Argentina vs Portugal EN VIVO ONLINE por el Mundial Sub 20

- Argentina:

#MundialSub20 ¡Formación confirmada por @bochabatista! 🇦🇷 @Argentina enfrentará a Portugal a partir de las 13 con estos protagonistas 👇 pic.twitter.com/EH7OPlLinQ — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) May 28, 2019

- Portugal:

Previa del Argentina vs Portugal por el Mundial Sub 20

Los dirigidos por Fernando Batista debutaron con algo de inestabilidad, a pesar de que el score final frente a Sudáfrica fue abultado, se fueron al descanso con un empate a un gol.

En el segundo tiempo la selección argentina, subcampeona de Sudamérica, elevó su nivel para llevar bien puesta la etiqueta de las selecciones favoritas para levantar nuevamente un título de Mundial Sub 20. En el tiempo complementario ante los africanos convirtieron cuatro goles y con ello vencieron por 5-2.

La Albiceleste no tiene buenos recuerdos de las últimas participaciones en los Mundiales Sub 20 ya que han quedado eliminados en la fase de grupos en las últimas dos ediciones: Nueva Zelanda 2015 y Corea 2017.

Mientras que el cuadro luso llegan al Argentina vs. Portugal luego de vencer al subcampeón asiático Corea del Sur por la mínima diferencia, el único tanto lo marcó Francisco Trincao a los siete minutos de comenzado el compromiso.

Los pupilos de Hélio Sousa no tuvieron un partido sencillo, los actuales campeones de Europa de la categoría sufrieron mucho ante los coreanos. Frente a la selección argentina se espera el combinado portugués se muestre más sólido en todas sus líneas.

Argentina vs. Portugal: pronósticos y/o apuestas del partido por la Mundial Sub 20

Te Apuesto: Argentina (2.65), Empate (2:95), Portugal (2.15)

Inkabet: Argentina (2.90), Empate (3:20), Portugal (2.38)

Betsson: Argentina (2.80), Empate (2:90), Portugal (2.33)

¿A qué hora juega el Argentina vs. Portugal EN VIVO?

El Argentina vs. Portugal, se enfrentan en vibrante duelo por el Grupo F del Mundial Sub 20, está pactado para las 11:00 a.m. (hora peruana) y 1:00 pm (Argentina); además, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de larepública.pe.

¿En qué canal se transmite el Argentina vs. Portugal EN VIVO?

El partido Argentina vs. Portugal se juega hoy por el Grupo F del Mundial Sub 20 Polonia 2019, podrás verlo EN VIVO y enterarte de todas las incidencias a través de la señal de DirecTV Sports ONLINE y TV Argentina (solo territorio argentino). Además, si está en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los futuros cracks del fútbol sudamericano. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO ONLINE, solo tienes que entrar Gratis a LaRepublica.pe.

Argentina vs. Portugal: canales de transmisión en el mundo | Mundial Sub 20 Polonia 2019

Uruguay: DirecTV Sports

Argentina: DirecTV Sports, TV Pública

Colombia: DirecTV Sports

México: TDN, Televisa Deportes

Estados Unidos: Telemundo, Fox Sports 2, Universo

Perú: DirecTV Sports

¿A qué hora juegan el Argentina vs. Portugal por la Mundial Sub 20?

- Perú - 11:00 a.m.

- Ecuador - 11:00 a.m.

- Colombia - 11:00 a.m.

- Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington) - 11:00 p.m.

- Bolivia – 12:00 p.m.

- Venezuela - 12:00 p.m.

- Argentina - 1:00 p.m.

- Chile - 1:00 p.m.

- Uruguay - 1:00 p.m.

Mundial Sub 20 ¿dónde seguir el Argentina vs. Portugal EN VIVO ONLINE?