Alianza Lima se pronunció tras denuncia de Binacional sobre el extraño olor que afectó a jugadores

Luego del triunfo de Alianza Lima por 2-1 sobre el Binacional, el DT del Poderoso del Sur, Javier Arce, denunció que en los camerinos de visita sintieron un extraño olor que incomodó a la delegación. Tras estas declaraciones, el jefe de equipo blanquiazul, Renzo Galloso salió a defender al club íntimo y reveló qué medidas tomarán ante una posible queja formal.

Este incidente se desarrolló en el entretiempo, el estratega del equipo de Juliaca manifestó que se vio afectado por el extraño olor y recalcó que no sabían qué era.

“Yo fui primero en ingresar al camerino y al entrar, sentí un olor raro que hacía picar las fosas nasales y un poco la vista, por eso demoramos en salir del camerino”, dijo en conferencia de prensa.

“Al salir me estaba sintiendo un poco mal por la inhalación de algo raro. El comisario me dijo que no era gas pimienta porque el conoce algo de eso, era otro tipo de cosa. Nosotros tuvimos que desalojar el camerín y tuvimos que hacer nuestra recuperación en las escaleras, ya no regresamos al vestuario”, confesó Javier Arce.

Ante estas declaraciones, Galloso salió en defensa de Alianza Lima restando responsabilidad por lo sucedido al club íntimo asegurando que Binacional tenía las llaves del camerín visitante.

“Cuando llega el equipo visitante le entregamos la llave, ellos son responsables del camerín visitante. Si han visto algo o que alguien haya ingresado lo hubiesen manifestado en primer momento no esperar que venga el equipo. Yo no quiero pensar mal de ellos, de parte de nosotros (Alianza Lima) no hacemos esa práctica. El comisario le ha dado el tiempo necesario para que los jugadores se restablezcan y poder seguir jugando”, comentó para Fútbol en América.

¿Si es que hay una acusación formal del Binacional? El jefe de equipo de Alianza Lima aseguró que están preparados para afrontar una posible queja. “Me imaginó que va a haber (una queja), pero nosotros tenemos cámaras y todo para defendernos. Es algo ilógico”, aseguró Galloso.

