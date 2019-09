Uruguay vs. Honduras: Celestes clasifican a octavos del Mundial Sub 20 tras ganar 2-0

La selección de Uruguay Sub 20 derrotó este lunes 2-0 a su similar de Honduras en partido de la segunda fecha de la llave C disputado en Lublin, y selló su presencia en los octavos de final del Mundial Sub 20 de Polonia 2019.

Uruguay suma seis puntos en la clasificación, los mismos que Nueva Zelanda, que se impuso 2-0 a Noruega con goles de Gianni Stensness (71) y John Kitolano (83).

El primer gol 'charrúa' fue obra del volante del Liverpool uruguayo Nicolás Acevedo (42), mientras que el delantero perteneciente al Atlético de Madrid Nicolás Schiappacasse encontró premio a sus intentos con un gol en el 90+1 tras disparo que tocó en la pierna del defensor hondureño Wesly Decas.

No obstante, la selección de Uruguay Sub 20 tuvo más problemas de los esperados para hacer gol a una selección que llegaba de perder 5-0 contra Nueva Zelanda.

La selección de Honduras Sub 20 comenzó el choque mostrando ambición pero pronto fue diluyéndose ante una Uruguay que tampoco buscaba el gol con ahínco. Con un juego trabado por las faltas y los parones el gol llegó a pelota parada cuando en una jugada ensayada el balón puesto de falta por Brian Rodríguez fue cabeceado al corazón del área por Sebastián Cáceres para que Acevedo sólo tuviese que empujarla en el segundo palo.

Primer tiempo

18' Remate fallado por Nicolás Schiappacasse de Uruguay Sub 20. Remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto de libre directo

14' Falta de Francisco Ginella de Uruguay Sub 20.

10' Falta de Ezequiel Busquets de Uruguay Sub 20.

09' Amarilla en Honduras Sub 20. Mariano Alvarez ha sido amonestado por tocar el balón con la mano

07' Se reanuda el Uruguay vs. Honduras por el Mundial Sub 20.

05' El juego está detenido debido a una lesión de Jack Jean-Baptiste de Honduras Sub 20.

04' Falta de Francisco Ginella de Uruguay Sub 20.

03' Remate fallado por Patrick Palacios de Honduras Sub 20. Remate con la izquierda desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Axel Gómez con un centro al área.

00' El árbitro da inicio al duelo entre Uruguay vs. Honduras por el Mundial Sub 20.

Uruguay vs. Honduras: alineaciones confirmadas EN VIVO ONLINE por el Mundial Sub 20

Uruguay:

Honduras: Por confirmar

La antesala

Uruguay debutó con el pie derecho en el Mundial Sub 20 y venció por 3-1 a Noruega. Darwin Núñez, Francisco Ginella y Bryan Rodríguez anotar los goles la victoria celeste, mientras que Christian Dahle Borchgrevink descontó. La celeste intentará superar a Honduras para firmar su pase a los octavos de final del torneo.

Por su parte, Honduras no tuvo el debut esperado en el Mundial Sub 20 y cayó goleador por 5-0 a manos de Nueva Zelanda. Darwin Diego, en propia meta, Sarpreet Singh, Matthew Conroy y un doblete Ben Waine, sentenciaron la caída del conjunto centroamericano que deberá lavarse la cara ante Uruguay.

Uruguay vs. Honduras EN VIVO: ¿Dónde van a jugar EN DIRECTO por el Mundial Sub 20?

El partido en Uruguay vs. Honduras por la fecha 2 del Grupo C del Mundial Sub 20 se disputará en el Arena Lublin que tiene una capacidad para 15.500 espectadores.

Uruguay vs. Honduras EN VIVO: Posibles alineaciones por el Mundial Sub 20

Uruguay: Franco Israel; Ezequiel Busquets, Bruno Méndez, Edgar Elizalde, Maximiliano Araújo; Francisco Ginella, Nicolás Acevedo, Juan Manuel Sanabria; Santiago Rodríguez, Darwin Núñez y Bryan Rodríguez.

Honduras: José García; Darwin Diego, Mariano Álvarez, Wesly Decas, Axel Gómez; Cristian Cálix, Jack Jean Batiste, Everson López, Carlos Mejía; Luis Palma y Josué Villafranca.

