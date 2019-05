México vs Japón EN VIVO: duelo por la segunda fecha del mundial Sub 20

VER EN VIVO | México vs. Japón se enfrentan HOY (EN DIRECTO ONLINE vía DirecTV Sports y TV Azteca) | por la segunda jornada del grupo B del mundial sub 20. Este cotejo se desarrollará en el Stadion GOSiR de Polonia desde las 8:30 a.m. hora peruana y mexicana. No te olvides que podrás seguir el MINUTO A MINUTO por larepublica.pe.

El seleccionado azteca de Diego Ramírez sufrió un duro golpe en el debut al caer ante Italia por 2-1. Por ello necesita sumar un triunfo obligado, de lo contrario le diría adiós muy pronto a la competición.

La selección de Japón rescató un empate 1-1 ante Ecuador para llegar con mejor panorama a esta segunda fecha. Una victoria los pondría a un paso de los octavos de final y de paso eliminaría a los mexicanos.

El Mundial apenas ha empezado, por lo que es muy difícil que los entrenadores realicen grandes cambios en sus plantillas. México alinearía el mismo once que debutó contra Italia.

¿A qué hora juega México vs Japón Sub 20 por el Mundial Polonia 2019?

Perú 8:30 am. | DirecTV Sports

México 8:30 am.

Ecuador 8:30 am.

Colombia 8:30 am.

Bolivia 9:30 am.

Paraguay 9:30 am.

Venezuela 9:30 am.

Brasil 10:30 am.

Argentina 10:30 am.

Chile 10:30 am.

Uruguay 10:30 am.

España 3:30 pm.

Alineación de México ante Japón por el Mundial sub 20

El once probable sería con Carlos Higuera (P), Kevin Álvarez, Gilberto Sepúlveda (c), Oswaldo León, Arturo Naelson Cárdenas; Efraín Orona, Roberto Meraz, Misael Domínguez, Diego Lainez; José Juan Macías y Roberto de la Rosa.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el México vs. Japón sub 20?

Si quieres seguir en Internet el México vs. Japón, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.