Jugador de la Liga 1: "Tengo más enganche corto que Ronaldinho"

El no estar en el radar de Ricardo Gareca para integrar la selección peruana no lo amilana, por el contrario es un empuje para seguir esforzándose y mostrar un mejor nivel en la profesional. Este es el caso de Marcos Lliuya, jugador del Sport Huancayo, que sabe del potencial que puede dar, y su seguridad lo ha llevado a ponerse en un peldaño más arriba que Ronaldinho.

El mediocampista destaca en el Rojo Matador y esto le ha valido para que le lluevan elogios desde distintos flancos. En una reciente entrevista Lliuya aseguró que tiene más enganche que Ronaldinho, aunque resaltó que el brasileño es un astro a su lado.

“Sí escucho las palabras positivas hacia mí, y agradezco de corazón. Yo tengo más enganche corto que Ronaldinho, pero él es un crack a comparación mía. No estoy para pedir ahora un sitio dentro de algún equipo grande o la selección peruana. Solo seguir trabajando humildemente”, confesó para Puro Gol.

El jugador de 27 años confesó que su talento lo llevó a estar en la mira de dos clubes grandes de la Liga 1 2019, sin embargo, por temas que no explicó, su fichaje no se concretó.

“Es cierto que hubieron contactos con equipos grandes como Universitario o Alianza Lima, pero no se han concretado por diversas situaciones. Yo vengo trabajando muy bien ahora mismo en Sport Huancayo, me siento bastante cómodo, con humildad, espero que llegue mi momento pronto.

¿Y la selección peruana?, Marcos Lliuya manifestó de que muchas veces se pregunta por qué no recibe el llamado a la bicolor, luego de hacer su análisis personal explicó que “quizás me faltan algunas cosas por conseguir en el fútbol peruano todavía, por eso sigo trabajando duro, y sueño con llegar donde me necesiten.

