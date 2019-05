Argentina vs. Sudáfrica EN VIVO ONLINE: por el Grupo F del Mundial Sub 20

VER EN VIVO | Argentina vs. Sudáfrica juegan hoy por el Grupo F del Mundial Sub 20 Polonia 2019. Este cotejo irá EN DIRECTO TRANSMISIÓN vía DirecTV Sports / TV Pública desde el estadio Tychy. La hora pactada es la 1:30 pm (Perú) y 3:30 pm (Argentina). Además podrás seguir ONLINE el minuto a minuto por larepublica.pe.

El cuadro “albiceleste” parte como favorito debido en el Argentina vs. Sudáfrica al potencial colectivo y ofensivo desplegó en el Sudamericano Sub 20, esto le permitió generar varias situaciones de gol. Igual debemos tener presente que los africanos no son nada confiables y muchas veces han dado la sorpresa.

El equipo logró su clasificación al Mundial a inicios de año cuando disputó el Hexagonal final. En ese grupo sumó 9 puntos, producto de 3 triunfos y 2 empates, llegando a ser el segundo clasificado solo por detrás de la selección ecuatoriana sub 20.

En ese Hexagonal la selección argentina anotó 7 goles y cedió 4 en su portería, demostrando ser competitivo y complicado. Logró vencer 1-0 a Colombia, 3-0 a Venezuela y 2-1 a Uruguay, al último perdió 1-0 frente a Brasil.

En marzo pasado disputó varios amistosos, los cuales fueron los siguientes: derrota 1-0 ante Francia sub 20, victoria 1-0 contra Japón y triunfo 5-0 frente a Arabia Saudí. Hace algunos días disputó un último encuentro, el cual fue positivo tras superar 3-1 a Honduras.

En la otra orilla estará el cuadro africano que llega al Argentina vs. Sudáfrica tras jugar en un grupo clasificatorio junto a Burundi, Níger y Nigeria. Logró 5 unidades y se ubicó en el segundo lugar por detrás de las “Águilas Verdes”.

Sudáfrica igualó 1-1 ante Níger, luego empató 0-0 ante los nigerianos y venció 1-0 a Burundi. Posteriormente enfrentó a Senegal en la semifinal de los playoffs, cayeron 1-0. Al último chocó ante Nigeria por el 3er puesto y ganó mediante la tanda de penales (empate 0-0 en los 90′ minutos reglamentarios).

El Argentina vs. Sudáfrica, se enfrentan en vibrante duelo por el Grupo F del Mundial Sub 20, está pactado para las 1:30 p.m. (hora peruana) y 3:30 pm (Argentina).

El partido Argentina vs. Sudáfrica se juega hoy por el Grupo F del Mundial Sub 20 Polonia 2019, podrás verlo EN VIVO y enterarte de todas las incidencias a través de la señal de DirecTV Sports ONLINE y TV Argentina (solo territorio argentino). Además, si está en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los futuros cracks del fútbol sudamericano.

Uruguay: DirecTV Sports

Argentino: DirecTV Sports, TV Pública

Colombia: DirecTV Sports

México: TDN, Televisa Deportes

Estados Unidos: Telemundo, Fox Sports 2

Perú: DirecTV Sports

- Perú - 1:30 p.m.

- Ecuador - 1:30 p.m.

- Colombia - 1:30 p.m.

- Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington) - 1:30 p.m.

- Bolivia – 2:30 p.m.

- Venezuela - 2:30 p.m.

- Argentina - 3:30 p.m.

- Chile - 3:30 p.m.

- Uruguay - 3:30 p.m.

