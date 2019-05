Cristal vs. Melgar EN VIVO: partidazo en el Gallardo por el Apertura de la Liga 1 2019

VER EN VIVO Sporting Cristal vs. Melgar se enfrentan este sábado 25 de mayo ONLINE | EN DIRECTO vía Gol Perú en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 15 del Torneo Apertura 2019 de la Liga 1 Movistar. El partido está programado para las 11:15 a.m. (hora de Perú) y podrás seguir el minuto a minuto, las mejores jugadas y todos los goles a través de Larepublica.pe.

Sporting Cristal se juega un partido clave en sus aspiraciones para ganar el Torneo Apertura 2019. El conjunto de Claudio Vivas que viene su golear por 3-0 a Unión Española por la Copa Sudamericana, superó la amarga derrota por 2-0 ante Manucci en Trujillo y deberá ganar al ‘Dominó’ para seguir en competencia a falta de dos fechas.

“Tengo que pensar que si no gano mañana estoy fuera de la competencia. Quiero tratar de ganar todo, tengo la obligación moral de entregar lo mejor de mí a la institución. No hay pasado mañana si no hay mañana. No puedo guardarme nada", declaró Vivas en rueda de prensa.

Por su parte, Melgar viene de sufrir una dolorosa derrota por la Copa Sudamericana. El 'rojinegro' cayó 6-0 frente a la Universidad de Ecuador en el Atahualpa de Quito y, practicamente, ha sentenciado su eliminación del torneo.

Además, el entrenador argentino Jorge Pautasso renunció al cargo tras cinco meses en el club. “La pasamos muy mal, creo que ya la llave está definida. Es muy prematuro dar una explicación, seguro con el tiempo se sabrá o se dirá. El responsable máximo soy yo, el resultado fue adverso y no quedó otra decisión que dar un paso al costado", expresó.

Sporting Cristal vs. Melgar EN VIVO: ¿A qué hora juegan por la Liga 1?

El partido entre Sporting Cristal vs. Melgar se miden por la fecha 15 del Torneo Apertura 2019 de la Liga 1 Movistar, está pactado para las 11:15 a.m (hora de Perú)

- México: 11:15 a.m.

- Perú: 11:15 a.m.

- Ecuador: 11:15 a.m.

- Colombia: 11:15 a.m.

- Estados Unidos (Nueva York, Miami, Houston y Washignton): 11:15 a.m.

- Bolivia: 12:15 p.m.

- Venezuela: 12:15 p.m.

- Argentina: 1:15 p.m.

- Chile: 1:15 p.m.

- Uruguay: 1:15 p.m.

Sporting Cristal vs. Melgar EN VIVO: ¿Qué canal hará la transmisión del partido por la Liga 1?

Para poder seguir EN VIVO ONLINE todas las incidencias del Sporting Cristal vs. Melgar por la Liga 1 2019 podrás recurrir a las señal de Gol Perú.

Sporting Cristal vs. Melgar EN VIVO: ¿Dónde van a jugar EN DIRECTO por la Liga 1?

El partido en Sporting Cristal vs. Melgar por la fecha 15 del Torneo Apertura 2019 de la Liga 1 Movistar se jugará en el Estadio Alberto Gallardo del Rimác que tiene una capacidad para 19 mil espectadores.

Sporting Cristal vs. Melgar EN VIVO: ¿Dónde ver el partido por la Liga 1?

Si quieres disfrutar el Sporting Cristal vs. Melgar, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV para seguir la Liga 1 Movistar.

Sporting Cristal vs. Melgar EN VIVO: Posibles alineaciones por la Liga 1 2019

Sporting Cristal: Patricio Álvarez; Johan Madrid, Gianfranco Chávez, Omar Merlo, Jair Céspedes; Jesús Pretell, Horacio Calcaterra, Christian Ortiz, Christofer Gonzáles, Patricio Arce y Cristian Palacios.



Melgar: Carlos Cáceda; Jhon Narváez, David Villalba, Dhawlin Leudo, Nikola Sánchez; Carlos Neyra, Ángel Romero, Leonardo Mifflin, Johnny Vidales, Joel Sánchez y Bernardo Cuesta.

