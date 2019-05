Critican a Christian Ramos tras ser captado bebiendo licor [VIDEO]

Christian Ramos se encuentra en el "ojo de la tormenta" luego de ser captado divirtiéndose en la fiesta del defensor Jair Céspedes, quien cumplió un año más de vida el último miércoles y que lo celebró luego de que Sporting Cristal goleara 3-0 a Unión Española por Copa Sudamericana.

El video que se ha difundido por redes sociales deja mal parado a uno de los jugadores que aparece en la lista preliminar de la selección peruana, ya que en pocos días su club (Melgar) intentará remontar el 6-0 que le propinó la Universidad Católica de Ecuador en Quito.

Christian Ramos y el resto del plantel del Dominó llegó a Lima el último miércoles y no regresó a Arequipa debido a que este sábado enfrentarán a Sporting Cristal por la Liga 1. Eso hizo que la Sombra asistiera al cumpleaños número 34 de su amigo Jair Céspedes.

Las imágenes han generado mucha polémica, ya que se puede apreciar al experimentado defensa —y mundialista con la selección peruana— con una botella de cerveza en mano y divirtiéndose con mucha efusividad. Al ver este video, los hinchas de Melgar aumentaron su disgusto por el papelón que hizo su equipo en la Copa Sudamericana 2019.

Jajaja si no hay drama te meten 6 y al dia siguiente festejas como loco, normal, no?? — Victor Oviedo (@rotcivictor87) 24 de mayo de 2019

No hablo de excesos en ninguna parte del Tweet. Si yo pierdo 6 a 0 por dignidad me encierro en mi casa, no salgo de fiesta la noche siguiente como si nada hubiera pasado. PROFESIONALISMO señores. — Giancarlo Granda (@gian_gpg) 24 de mayo de 2019

Lo siento compadre, pero muy en desacuerdo.

El fútbol es un ambiente competitivo, psicológicamente muy desafiante.

Uno debe profundizar la crítica y enfocarse 💯 a la superación.

Cuando se logra el nivel requerido, ya se puede premiarse con salidas.

Si no, a ser secretari@. — Alonso Mogrovejo (@alonsomdep) 24 de mayo de 2019

"No hay ninguna explicación. Fue para nosotros y el Perú un resultado vergonzoso. Otra explicación no se le puede dar. No somos el Liverpool para remontar así, pero nosotros queremos lavarnos la cara. Queremos el martes ganar en Arequipa. Nos tomó por sorpresa la salida de Pautasso", señaló Christian Ramos cuando arribó a la capital el último miércoles.

