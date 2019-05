Manchester City desmiente la llegada de Pep Guardiola a Juventus: "Es totalmente ridículo"

No se va. Alberto Galassi, abogado y directivo del Manchester City, negó las informaciones de la prensa italiana que aseguraba la contratación de Pep Guardiola como nuevo entrenador de Juventus.

El portal italiano AGI fue quien daba la supuesta exclusiva que remeció el mundo del fútbol este jueves, pero la dirigencia del club inglés desmintió esta noticia calificándola de "ridícula".

“En calidad de miembro del consejo de administración del Manchester City me he quedado muy sorprendido al leer esta enorme sandez. Es verdaderamente ridículo. El tema es muy simple. El técnico quiere seguir en el club y tiene con nosotros dos años más de contrato. Pep Guardiola se siente molesto con esto y no entiende que no se respete su palabra”, manifestó Galassi.

Galassi explicó también que se comunicó con Pavel Nedved, vicepresidente de la Juventus, sobre el tema y que ha sido algo muy gracioso. "Nos reímos porque nos hemos dado cuenta de que es una cuestión ridícula”.

El mismo Guardiola había comentado hace unos días en conferencia de prensa, post duelo por la final de la Copa FA, que no tiene intenciones de dejar el Manchester City.