México vs Italia por el Mundial Sub 20 EN VIVO: Sigue aquí el minuto a minuto vía DirecTV

México vs. Italia por el Mundial Sub 20 de Polonia EN VIVO ONLINE | STREAMING EN DIRECTO | La selección mexicana se enfrenta este jueves 23 de febrero ante Italia por el Mundial Sub 20 a partir de las 11:00 horas (México) a través de la señal de DirecTV Sports, Televisa Deportes, Univisión TDN y Azteca Deportes desde el Stadion GOSiR de Polonia. Si quieres ver fútbol en vivo gratis, puedes ingresar a la web del diario La República, donde encontrarás el resumen, minuto a minuto, pronósticos, goles y más de este y otros partidos.

México es uno de los países con más participaciones en los Mundiales Sub 20 y para esta edición, que se desarrollará en Polonia del 23 de mayo al 15 de junio, quiere llegar a la final, tal y como lo hizo en Túnez en el año 1977.

Para lograr esta hazaña, la selección mexicana deberá superar una complicada fase de grupos, en la cual se medirá ante el campeón de Sudamérica Ecuador, el subcampeón de Europa Italia y Japón.

La selección mexicana debutará este 23 de mayo contra Italia. Posteriormente, se medirá contra Japón y por último contra Ecuador. Todos estos duelos por el Mundial Sub 20 serán en la ciudad de Gdinia.

Las esperanzas de la selección mexicana están puestas en Diego Lainez, centrocampista del Betis. Este es el único jugador convocado por Diego Ramírez que no milita en el fútbol mexicano.

Diego Lainez tiene 18 años y ya sabe lo que es formar parte de la selección mexicana abosuluta. El centrocampista vistió la camiseta azteca hasta en 4 ocasiones.

Procedente del América, no tiembla ante la presión de liderar al equipo. "He aprendido a convivir con eso. El América es el mejor equipo de mi país y todos los focos están siempre encima de ti. Para mí eso es algo bonito, creo que depende de cómo uno lo maneje. A mí me gusta", afirmó Lainez al portal principal de la FIFA.

México vs. Italia por el Mundial Sub 20: Horarios en el mundo

Partido del Mundial Sub 20 País Hora México vs. Italia Perú 11:00 horas México vs. Italia México 11:00 horas México vs. Italia Colombia 11:00 horas México vs. Italia Ecuador 11:00 horas México vs. Italia Chile 13:00 horas México vs. Italia Argentina 13:00 horas México vs. Italia Brasil 13:00 horas México vs. Italia España 18:00 horas

México vs. Italia por el Mundial Sub 20: Guía de canales de transmisión

Partido del Mundial Sub 20 País Canal México vs. Italia Perú DirecTV Sports México vs. Italia México DirecTV, Televisa y Univisión Deportes México vs. Italia Colombia DirecTV Sports México vs. Italia Ecuador DirecTV Sports México vs. Italia Chile DirecTV Sports México vs. Italia Argentina DirecTV Sports México vs. Italia Brasil DirecTV Sports México vs. Italia España DirecTV Sports

México vs. Italia: Alineaciones posibles

México: Higuera; Álvarez, Sepúlveda, Orona, Cárdenas, Plascencia, Lozano, Lainez, Domínguez, Macías, López.



Italia: Plizzari; Buongiorno, Ranieri, Gabbia, Colpani, Frattesi, Colpani, Esposito, Alberico, Capone, Pinamonti.

México vs Italia Sub 20: Pronóstico de apuestas MX

Las selecciones nacionales de México e Italia darán inicio al Mundial Sub 20 de la FIFA el cual se disputará en Polonia. El estadio Miejski será el escenario en donde dos de los favoritos a avanzar en el Grupo B se encontrarán para obtener la primera victoria del certamen.

La selección mexicana y la selección italiana saben de la importancia de sumar en su primer duelo, además del nerviosismo que implica el debut en una competencia de la FIFA, por lo que se verán cautelosos y, de acuerdo con el equipo de pronósticos de Apuesta MX, el partido terminará empatado.