Estrella del Arsenal se perderá la final de la Europa League por un conflicto político

Henrikh Mkhitaryan, jugador armenio del Arsenal, no estará presente en la final de la Europa League que su equipo disputará en Bakú el próximo 29 de mayo. Según confirmó el club londinense en un comunicado, el armenio no formará parte del plantel que se medirá contra el Chelsea debido a la tensión política entre Armenia, país de nacimiento del futbolista, y Azerbaiyán.

"Hemos explorado todas las opciones posibles para que Micki (Mkhitaryan) formase parte del equipo, pero, después de consultarlo con él y con su familia, hemos llegado a la conclusión de que no forme parte del viaje. Hemos escrito a la UEFA explicando nuestras profundas preocupaciones sobre esta situación ", expresó el Arsenal en un extenso comunicado en su cuenta de Twitter.

“Micki ha sido un jugador clave en nuestro camino hasta la final así que es una pérdida importante desde la perspectiva de un equipo. Es algo que ocurre muy raramente en la carrera de un futbolista. 'Micki' continuará siendo parte de nuestros preparativos hasta que salgamos hacia Bakú el próximo fin de semana ", agregó.

La ausencia del jugador se debe a las inexistentes relaciones entre Armenia y Azerbaiyán debido al conflicto por el territorio de Nagorno-Karabakh. Pese a que el gobierno de Azerbaiyán afirmó que Mkhitaryan estará seguro en el país, el armenio ha decidido no acudir a la final y continuará entrenándose con sus compañeros.

Dato: Henrikh Mkhitaryan fichó por el Arsenal en enero del 2018 procedente del Manchester United.

"We're very disappointed to announce that @HenrikhMkh will not be travelling with the squad for our #UELfinal against Chelsea." Full statement 👇

Having considered all the current options, we had to take the tough decision for me not to travel with the squad to the #UEL Final against #Chelsea [...] pic.twitter.com/3CPrTvLquy