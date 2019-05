Puma Carranza: "Si yo fuera técnico, por respeto llevaba a Pizarro a la Copa América"

José Luis Carranza brindó una entrevista en la que opinó sobre la convocatoria de 40 jugadores elegidos de manera preliminar para integrar la selección peruana que nos representará en la Copa América Brasil 2019. En ese sentido, apuntó a una notable ausencia, la de Claudio Pizarro.

El Puma señaló que el entrenador del conjunto blanquirrojo debió llamar al delantero del Werder Bremen de Alemania por su buen momento en la Bundesliga, a pesar de contar ya con 40 años de edad.

"Siempre lo pido, me parece una persona profesional, humilde. A mí no me importa si a la gente le gusta o no. Es importante cómo se mueve, cómo jala marca y el respeto que le tienen, por algo triunfa", indicó Carranza para las cámaras de ESPN Perú.

Además, Carranza se reafirmó en su opinión manifestando que si de él dependiera, Claudio Pizarro tendría un lugar en el equipo bicolor. "Si yo fuera técnico (de la selección peruana), por respeto lo llevaba (a la Copa América)", enfatizó el Puma.

La última vez que Claudio Pizarro se puso la camiseta de la selección peruana fue durante las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018. El Bombardero de los Andes fue titular en el partido ante la representación uruguaya en Montevideo en el año 2016, pero solo pudo jugar un tiempo y tuvo que salir a inicio de la segunda mitad por lesión.

Pizarro acaba de firmar su renovación con el Werder Bremen por una temporada más. El excapitán de la selección peruana jugará en el cuadro verde hasta mayo del 2020. En los últimos días, se habló mucho de la posibilidad de un regreso a Alianza Lima, esperanza que quedó desmoronada con la confirmación de la permanencia del goleador en Alemania.